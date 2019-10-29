2019-10-29T11:40:58+03:00
Общество

Ольга Тарасова-Сурдина: «Не заплатить налоги сейчас практически невозможно»

Эксперт по снижению налогов и руководитель компании «Бухгалтерия и налоги» Ольга Тарасова-Сурдина рассказала в проекте «Герои Волги» о том, как можно законными способами снизить налоговую нагрузку для бизнеса
Юлия ИСАЕВА
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Ольга Тарасова-Сурдина: «Не заплатить налоги сейчас практически невозможно»Ольга Тарасова-Сурдина: «Не заплатить налоги сейчас практически невозможно»
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- Насколько налоговое бремя именно на предпринимателей адекватно состоянию экономики и этих предпринимателей? И насколько они сами просвещены и в курсе того, какие у них есть варианты в 2019 году?

- Современное налоговое бремя – большое и тяжелое. И если раньше количество налогов и уплата их – это были две разные вещи, и можно было что-то не заплатить, то сейчас тенденция налогового законодательства – это всевидящее око, которое все сосчитает, все увидит и все измерит. Поэтому сейчас анализируют нас компьютерные системы, если мы говорим особенно о большом бизнесе. Они смотрят что мы купили, куда продали. Не заплатить сейчас практически невозможно. Другое дело, если вы научились контролировать, то можно уменьшить налоги, но с этим у нас тяжело – НДС повысили, налоговую систему лихорадят. Что будет с нового года – непонятно.

- А как вообще сам бизнес себя во всем этом ощущает? В вечном стрессе?

- Бизнес в вечном стрессе всегда. Если смотреть арбитражную практику, то там очень все печально, поскольку налоговая система в России – не наши налоги. Это газ и нефть. Мы не очень нужны государству, увы. А мы, предприниматели, могли бы его поднять и улучшить экономику. Только дайте нам вздохнуть свободно и, если наши товары и услуги покупают, значит, это кому-нибудь нужно. Кроме того, предприниматели обеспечивают рабочими местами, кормят семьи. Скажите нам, пожалуйста, спасибо за то, что мы платим налоги и решаем какие-то социальные вопросы.

- Вы ведете семинары о том, как снизить налоги. То есть эта система гибкая? И не обязательно платить строго по чеку? Можно поторговаться? Или это персональный вопрос?

- Существует три кнопки. Первая – как хочет налоговая инспекция. Она хочет по-максимуму, и не важно, выживет ли при этом бизнес. Вторая – предпринимательская, то есть как хочет директор или владелец бизнеса, особенно если он открылся не сегодня, а давно, когда еще можно было не платить налоги. Ему нужны минимальные налоги. Существует законная середина. Вот об этой, третьей, кнопке я рассказываю на семинарах и консультациях. Потому что считаю, что мой бизнес социально направлен на то, чтобы защищать то, что мы заработали.

- Мне интересна психологическая часть этой работы. На каком этапе предприниматели зовут налогового консультанта? Я подозреваю, что вас зовут, когда уже пожар, но не на этапе строительства. Как на самом деле обстоят дела?

- На самом деле чаще всего именно так и обстоят дела – нас зовут, когда уже горит, когда уже пришла налоговая, и нужно спасать. Я занимаюсь именно разговорами о том, что надо проанализировать арбитражную практику и сделать выводы – как делать сегодня уже нельзя – посмотреть, что можно изменить в бизнесе, чтобы он был законным и налоги соответствовали.

- Проще ведь с самого начала все выстроить правильным образом. Часто ли настолько люди готовы сначала все делать правильно?

- Да, такое тоже есть. И чаще всего это предприниматели – женщины. Потому что они более ответственны, они боятся, и это хорошо.

- Вы и сама при этом ведете собственный бизнес. Не жалели ли вы никогда о том, что вы взвалили это все на свои плечи? Ведь сейчас люди боятся авантюризма, который, безусловно, прилагается к бизнесу.

- Предпринимателем рождаются. И если ты уже предприниматель и эта авантюрная нотка в жизни есть, то уже не можешь жить иначе. То есть это не выбор. Мало того, это было в далекие 90-е, когда нечего было есть, когда нужно было зарабатывать деньги, чтобы где-то жить, одевать и обувать своих детей. И я думала, что открою бизнес и буду дома. Но первые лет пять дома меня никто не видел. Сейчас все по-другому: мир четко делится на работу и дом, семью и отдых. Это закон, потому что мы люди, и мы рождены не только для того, чтобы работать.

- Сейчас в России идет налоговый эксперимент, в котором жители нескольких регионов могут зарегистрироваться как самозанятые и буквально в мобильном приложении из своего дохода платить очень небольшой налог. Следите ли вы за этим экспериментом? И как оцениваете его?

- Это называется налог на профессиональный доход. Это одна из немногих хороших законодательных инициатив нашего государства, потому что на самом деле закон очень хорошо зашел в этом году. С нового года мы ждем его с нетерпением – он открывает путь легальности для огромного количества фрилансеров, которые пекут торты, занимаются репетиторством, бухгалтерии, которая обслуживает дополнительные компании и много кого еще. Налог понятный и прозрачный – мы регистрируемся в приложении, открываем там карточку и платим 4%, если работаем с физическими лицами, и 6% - если с юридическими. Есть и достаточное количество ограничений. Не нужен кассовый аппарат, не надо платить пенсионные взносы. Но это двоякий вопрос: если я везде не плачу пенсионные взносы, то нет и пенсионного стажа.

- Нижегородцы активно призывают власть подключить нашу область к этому эксперименту. Не замечаете ли вы, что бизнес уже не так хочет бегать от этого? Что хочется ввести «белую» бухгалтерию, быть честным и прозрачным? Запрос на честные дела появился?

- Мы все всегда хотим быть честными, белыми и пушистыми. Но, если мы говорим про малый бизнес, то это прекрасный вариант. Если бизнес побольше, то всевидящее око – все идет максимальными шагами к тому, чтобы бизнес задушить совсем. Бизнес просто хочет выжить.

- В вашей жизни есть место спорту, благотворительности и большой семье. То есть существует не только режим выживания?

- Я думаю, что предприниматели – как многодетные отцы – оптимисты. У них всегда есть надежда на то, что они что-нибудь придумают. Это как сказка про вершки и корешки.

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