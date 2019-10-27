10-летний Егор Маслов из Павлова прошел кастинг в шоу «Танцы.Дети»
10-летний Егор Маслов стал участником шоу «Танцы.Дети», успешно пройдя кастинг. Родина талантливого мальчика – город Павлово Нижегородской области, хотя в последнее время Егор живет в Москве.
Своим ярким и запоминающимся выступлением Егор Маслов приятно удивил жюри.
- Егооор! – воскликнул Мигель после того, как танец завершился.
- Ты сейчас ко мне обращаешься или к нему? – переспросил Егор Дружинин.
- Без разницы, он в «Танцах»! – заявил Мигель.
Кстати, несмотря на свой юный возраст, Егор Маслов уже весьма опытный танцор. Он входит в число танцоров известной группы Red Haze Crew, обучается у хореографов PROТАНЦЫ и часто принимает участие в различных конкурсах.
«Танцы.Дети» - это специальный детский выпуск шоу, в котором маленькие участники будут выступать вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.
ИСТОЧНИК KP.RU