2019-10-27T16:19:13+03:00
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10-летний Егор Маслов из Павлова прошел кастинг в шоу «Танцы.Дети»

Мальчик будет выступать с одним из подопечных Мигеля, Егора Дружинина или Татьяны Денисовой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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10-летний Егор Маслов из Павлова прошел кастинг в шоу «Танцы.Дети»10-летний Егор Маслов из Павлова прошел кастинг в шоу «Танцы.Дети»Фото: кадр с видео ТНТ.
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10-летний Егор Маслов стал участником шоу «Танцы.Дети», успешно пройдя кастинг. Родина талантливого мальчика – город Павлово Нижегородской области, хотя в последнее время Егор живет в Москве.

Своим ярким и запоминающимся выступлением Егор Маслов приятно удивил жюри.

- Егооор! – воскликнул Мигель после того, как танец завершился.

- Ты сейчас ко мне обращаешься или к нему? – переспросил Егор Дружинин.

- Без разницы, он в «Танцах»! – заявил Мигель.

Кстати, несмотря на свой юный возраст, Егор Маслов уже весьма опытный танцор. Он входит в число танцоров известной группы Red Haze Crew, обучается у хореографов PROТАНЦЫ и часто принимает участие в различных конкурсах.

«Танцы.Дети» - это специальный детский выпуск шоу, в котором маленькие участники будут выступать вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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