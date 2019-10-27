2019-10-27T14:19:49+03:00
Общество

«Королеве интересно было услышать о коллекции минералов»: школьник из Дзержинска вступил в переписку с Елизаветой II

Ответ из Великобритании шел в Дзержинск полтора месяца
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Королеве интересно было услышать о вашей коллекции минералов»: школьник из Дзержинска вступил в переписку с Елизаветой II«Королеве интересно было услышать о вашей коллекции минералов»: школьник из Дзержинска вступил в переписку с Елизаветой IIФото: СОЦСЕТИ
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Юный житель Дзержинска Максим Ф. вступил в переписку с королевой Великобритании Елизаветой II. Летом старшеклассник написал ей письмо, а недавно ему пришел ответ, которым он поделился на своей странице в социальной сети.

- Я рассказал ей о том, чем я увлекаюсь, что у меня есть большая коллекция минералов, что я очень люблю историю и хочу в будущем стать учителем. А еще спросил, какие растения она выращивает в королевских садах – королева очень интересуется растениеводством, и в каждой резиденции у нее есть личный сад, - рассказал Максим.

Подросток не слишком верил в успех своей авантюры, хотя в глубине души и надеялся, что случится чудо и королева ему ответит. И это произошло! Кстати, одноклассники Максима поначалу даже не поверили в подлинность письма – думали, юноша шутит. Но потом ребята убедились – письмо настоящее.

«Королеве интересно было услышать о вашей коллекции минералов»: школьник из Дзержинска вступил в переписку с Елизаветой II Фото: СОЦСЕТИ

«Королеве интересно было услышать о вашей коллекции минералов»: школьник из Дзержинска вступил в переписку с Елизаветой IIФото: СОЦСЕТИ

Письмо шло в Россию полтора месяца – на бумаге с гербовой печатью замка Балморал в Шотландии значится дата 26 августа 2019 года, а получил его Максим только в середине октября. Ответ написала по поручению Елизаветы Второй ее личная помощница – фрейлина Элизабет Лининг.

- Дорогой Максим! Королева пожелала, чтобы я написала вам и поблагодарила за ваше письмо, которое вы отправили от имени себя и своей семьи. Хотя она не может ответить вам лично, Ее Величеству было интересно услышать о вашей коллекции минералов и увлечении выращиванием растений. Королеве также было приятно узнать о вашем энтузиазме к истории и желании преподавать этот предмет в будущем. Это было очень любезно с вашей стороны написать Ее Величеству, и я должна еще раз поблагодарить вас за это. Искренне ваша, Элизабет Лининг.

Кстати, теперь Максим Федотов хочет продолжить вести переписку с высокопоставленными лицами – на этот раз он планирует отправить письмо Папе Римскому, чтобы попросить у него благословения на сдачу ЕГЭ. Впрочем, в этом он уже будет не слишком оригинальным – не так давно «Комсомолка» рассказывала о нижегородском школьнике, получившем ответ от понтифика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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