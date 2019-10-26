2019-10-26T19:51:14+03:00
Звезды

Подписчики раскритиковали Наталью Водянову за селфи на месте дуэли Лермонтова

Им не понравилось слишком довольное выражение лица супермодели [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фолловеры пристыдили многодетную мать и филантропа.Фолловеры пристыдили многодетную мать и филантропа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всемирно известная модель и благотворитель Наталья Водянова разгневала общественность, выложив селфи, сделанное на месте дуэли Михаила Лермонтова..

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Наталья Водянова показала детям место дуэли Михаила Лермонтова
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- Я так счастлива оказаться в Пятигорске и рассказать детям о творчестве своего любимого поэта. «Лежал один я на песке долины; уступы скал теснилися кругом. И солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня - но спал я мертвым сном…» - написала Наталья под снимком, на котором помимо нее изображены ее дети - 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор.

Подписчики решили, что звездное семейство побывало на кладбище, а позади модели и ее детей - не стелла, а надгробие Лермонтова. Отчего им подумалось, что фотографироваться с улыбками на лицах было неуместно.

- На кладбище? Серьезно? - возмутилась leonadavin4i.

- Как-то ваши счастливые лица не вяжутся с надгробием позади… - добавил sverchok48.

- Так светиться можно, когда за спиной пластиковый Микки Маус, - уверена liya5liya.

- Место невеселое так-то, не для селфи, - присоединился aposledo.

Напомним, прошлой зимой разгорелся настоящий скандал после того, как Наталья Водянова выложила в своем Инстаграме провокационное фото. Снимок, на котором супермодель сидит на диване с широко раздвинутыми ногами, облетела весь интернет. О недопустимости такого поведения со стороны многодетной мамы и основателя благотворительного фонда не говорил только ленивый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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