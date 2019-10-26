Людям старшего возраста дали шанс круто поменять жизнь

Получать новые знания и умения сегодня хотят не только молодые, но и те, кому за 50. Они полны сил и желания работать. Более того, - готовы осваивать новые профессии. Для них Ворлдскиллс Россия по заказу Министерства труда разработала курсы, где можно бесплатно освоить 122 профессии.

В Нижегородской области обучение проводится на базе колледжей и техникумов. Например, Нижегородский индустриальный колледж предлагает две профессии: технология моды и обработка листового металла. Изучать технологии моды предпенсионеры начнут с 5 ноября, а курсы по обработке металла стартовали 23 сентября. Кроме того, есть программы компьютерного черчения CAD, слесарное дело и сварочное производство.

- Полученные знания пригодятся и для работы, и на перспективу, - рассказала «КП» руководитель Инновационного ресурсного центра при колледже Алена Шканакина. – Например, сейчас у нас проходит обучение преподаватель сантехники. Учит, в том числе, сварке. В нашей программе он может расширить знания, освоив аргоновую сварку.

Обучение проходит четыре раза в неделю по три с половиной часа. Всего же курс длится два с половиной месяца.

Демонстрационный экзамен в Нижегородском индустриальном техникуме назначен на 28 октября. Выпускникам необходимо будет сделать чертеж на компьютере, нанести плоскостную разметку, вырезать и собрать образец с помощью полуавтоматической сварки. В итоге должна получиться кабина автомобиля.

Ученики старшего возраста относятся к занятиям серьезно. Ведь среди них есть те, кто хочет кардинально изменить жизнь. После практического экзамена сдавшие его получат удостоверение и скиллс-паспорт международного образца. Российские работодатели его ценят.

Следующая группа по обучению обработке листового металла в Нижегородском индустриальном колледже стартует 29 октября. Группа по обучению технологии моды – 5 ноября. Скоро здесь появится еще одна компетенция – поварское дело. Кстати, на повара можно обучиться и в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете.

Курсы для предпенсионеров проводят еще несколько колледжей и техникумов Нижегородской области:

- в Нижегородском колледже малого бизнеса обучают парикмахерскому делу,

- в Выксунском металлургическом колледже - компетенции «электромонтаж»,

- в Дзержинском педагогическом колледже можно получить профессии «графический дизайн» и «физическая культура, спорт и фитнес»,

- в Нижегородском автотранспортном техникуме обучают кузовному ремонту,

- Перевозский строительный колледж обучит кирпичной кладке и плиточной облицовке,

- в Шахунском агропромышленном техникуме - обработке листового металла.

КСТАТИ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru - ввести контактные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет, мужчины 56-60 лет и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Программа переобучения проходит во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерства труда.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».