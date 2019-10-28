2019-10-28T16:22:07+03:00
Общество

Нижегородским предприятиям будет предоставлена субсидия на добровольную сертификацию продукции

Возместить часть затрат смогут и предприятия – участники национальной системы сертификации
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской областиФото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области
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24 октября депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части предоставления новой субсидии региональным предприятиям.

Законопроект предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в рамках госпрограммы «Развитие предпринимательства Нижегородской области» в сумме 3 миллиона рублей на предоставление новой субсидии на возмещение части затрат промышленным предприятиям, связанных с оплатой услуг по добровольной сертификации. Теперь нижегородские производители могут добровольно подтвердить соответствие выпускаемой продукции требованиям нацстандартов. Нижегородская область одной из первых вошла в проект. В 2019 году подписано Соглашение между Правительством Нижегородской области и Росстандартом о развитии НСС в регионе.

- Добровольная сертификация – это сигнал для потенциальных клиентов о том, что предприятие предъявляет повышенные требования к качеству своей продукции и дополнительный аргумент в выборе такой компании в качестве партнера. Субсидию в размере до 300 тысяч рублей на уже понесенные затраты по получению сертификата смогут получить не менее 10 предприятий. Это могут быть как крупные компании, так и субъекты МСП, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам директора ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Дениса Миронова, сегодня система является важным инструментом в вопросе повышения качества продукции наших товаропроизводителей.

- Субсидии смогут получить и те предприятия, кто уже состоит в НСС, и товаропроизводители, которые только планируют к нему присоединиться. Сертификация – это не просто испытания образцов, которые нам привозят в лабораторию. Это совокупность правил выполнения работ, инфраструктура, процесс производства, логистика. Поэтому все, кто подтвердил свою продукцию в национальной системе, надежны однозначно, - подчеркнул он.

На сегодняшний день в реестр объектов оценки соответствия НСС внесено 2109 записей, 431 из них – это продукция Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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