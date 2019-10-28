2019-10-28T16:00:37+03:00
Общество

Опасные ворота у школы №185 отремонтировали в Нижнем Новгороде

Нижегородцы были готовы уже приварить их самостоятельно
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Опасные ворота у школы №185 отремонтировали в Нижнем НовгородеОпасные ворота у школы №185 отремонтировали в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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Опасные ворота у школы №185 в Ленинском районе Нижнего Новгорода были отремонтированы после жалоб в социальных сетях. На выложенных нижегородцами фотографиях видно, что ворота были буквально прислонены к забору и могли обрушиться в любой момент.

- У школы №185 ворота находятся в аварийном состоянии, просьба принять меры, администрация школы на данную проблему не реагирует. В таком состоянии они находятся с начала октября, - написал в группе «Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)» анонимный пользователь.

- Ребят, есть у кого бензиновый генератор? У меня есть сварочный аппарат, болгарка. Давайте приедем и просто приварим! – предложил Дамир Александров.

Однако помощь нижегородцев не потребовалась – городская администрация оперативно отреагировала на сообщение и вскоре ворота были полностью демонтированы, а затем установлены заново.

Опасные ворота у школы №185 отремонтировали в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Опасные ворота у школы №185 отремонтировали в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

- Ворота восстановлены, - отчитались чиновники в комментариях под постом нижегородца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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