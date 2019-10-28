2019-10-28T15:41:34+03:00
Общество

Нижний Новгород вошел в топ-10 российских городов для путешествий в 2020 году

Онлайн-опрос проводился на сайте ТурСтат
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Руслан СамаринФото: Руслан Самарин
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Туристический портал ТурСтат провел интернет-опрос среди жителей России и выяснил, какие города нашей страны они хотели бы посетить в 2020 году. По итогам голосования были определены 10 мест для путешествий, среди которых оказался и Нижний Новгород.

Согласно результатам, опубликованным на портале, первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, где будут проходить матчи Чемпионата Европы по футболу Евро-2020. За северную столицу отдали свои голоса 15% респондентов. На втором месте – Екатеринбург (12%), затем Казань и Сочи (9%), Москва (8%), Калининград (6%).

Город на слиянии Оки и Волги занял седьмую строчку. Побывать в Нижнем Новгороде в следующем году захотели 4% проголосовавших. Последние три города – Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль набрали по 3,5%.

Напомним, в середине июля портал Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных городов мира. 53 место из 328 занял Нижний Новгород с коэффициентом 27.03, таким же, как у Кракова (Польша). Приволжская столица стала единственным в России городом, попавшим в первую сотню списка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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