2019-10-28T10:38:40+03:00
Общество

Виталий Мутко и Глеб Никитин осмотрели бережливую котельную «Теплоэнерго»

Генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин показал гостям помещения и оборудование котельной
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: АО "Теплоэнерго"Фото: АО "Теплоэнерго"
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили бережливую котельную «Теплоэнерго» на улице им. Академика Баха, 4.

Виталий Мутко и Глеб Никитин, в также заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, министр строительства региона Андрей Чертков, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в рамках совещания осмотрели помещения и оборудование эталонной котельной, работающей по принципам бережливого производства.

Фото: АО "Теплоэнерго"

Фото: АО "Теплоэнерго"

Генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин показал гостям помещения и оборудование котельной, рассказал о реализации проекта «Бережливое производство» на предприятии, подчеркнув, что планируется полный перевод всех объектов компании на параметры, заложенные в производственной системе АО «Теплоэнерго».

«На котельной проведен ряд мероприятий по повышению эффективности с реализацией современных бережливых ремонтных и организационных технологий, – заявил Илья Халтурин. - Очень важно то, что улучшения, которые проводились на этом источнике, мы делали при непосредственном участии основного производственного персонала, учитывая их предложения», - подчеркнул руководитель «Теплоэнерго».

Он также рассказал, что за счет ремонта и замены оборудования на современное и энергоэффективное достигнутая экономия по году составила 7,9 млн рублей.

Фото: АО "Теплоэнерго"

Фото: АО "Теплоэнерго"

Виталий Мутко с интересом ознакомился с принципами бережливой организации производственных площадей и процессов в котельной, отметив, что такой положительный опыт нужно распространить на объекты городского хозяйства не только в Нижнем Новгороде.

Также в ходе совещания зампред правительства России отметил, что общее состояние коммунальных сетей в стране требует комплексной диагностики с последующей заменой наиболее проблемных участков.

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