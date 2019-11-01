2019-11-01T19:25:48+03:00
Общество

Юнармейский слет «Форпост» пройдет в Нижегородской области 3-6 ноября

Он организован для 400 юнармейцев Нижегородской области, а также 10 ребят Луганской Народной Республики
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Частное учреждение дополнительного образования «СЁМА» при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области на территории детского санаторно-оздоровительного образовательного центра «Салют» Городецкого муниципального района Нижегородской области с 3 по 6 ноября 2019 года состоится юнармейский слет «Фортпост» для 400 юнармейцев Нижегородской области, а также 10 ребят Луганской Народной Республики.

В рамках слёта запланированы:

- цикл мастер-классов по военно-патриотическому, спортивному, коммуникативному воспитанию подрастающего поколения с представителями МЧС России, воинской части #52634, ГУМВД России, НРОО "Спортивная Федерация Киокусинкай" каратэ, Волейбольной командой АСК Нижегородской области. Ребята также узнают новые направления технического развития ВС РФ, способы самообороны и самосохранения, правила безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайной ситуации;

- командные игры «Эффект синергии», где ребята смогут оценить не только преимущества командной работы, но и поможет ребятам выявить свои собственные лидерские качества;

- серия встреч «Диалог с героем» с представителями государственной власти Нижегородской области, уполномоченным по правам ребёнка Нижегородской области, героями воинской службы, общественной палаты г. Н. Новгорода, представителями Совета отцов г. Н. Новгорода, представителями Центрального Совета ОрОО РКБ;

- тактическая игра, которая превратит территорию Слета в мощный военно-спортивный Форпост и приблизит всех к обстановке военного времени. В процессе игры ребята научатся быстро анализировать ситуацию и принимать решения. Ребята попробуют себя в многоборье, преодолевая полосы препятствий и проверяя навыки владения туристским снаряжением.

- по итогам слёта пройдёт приём (6 ноября) ребят в ряды Юнармии.

Дата проведения: 3-6 ноября 2019 год

Место проведения: Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют» Городецкий муниципальный район Нижегородской области

Контакты: Сороковикова Ольга Владимировна 8909 2877799

Колдашова Татьяна Юрьевна 89103919944

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