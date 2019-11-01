2019-11-01T13:59:43+03:00
Общество

С 1 ноября на прямые договоры с АО «Теплоэнерго» переходит еще 801 многоквартирный дом

С начала действия федерального закона собственники более половины домов в зоне ответственности предприятия выбрали данный вид расчетов
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: АО "Теплоэнерго"Фото: АО "Теплоэнерго"
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С 1 ноября 2019 года еще 801 многоквартирный дом по решению собственников переходит на прямые договоры на поставку энергосресурса от АО «Теплоэнерго». В компанию поступили протоколы домоуправляющих компаний о принятии собственниками жилья решения о заключении прямых договоров с предприятием.

С начала действия Федерального закона № 59-ФЗ от 03.04.2018, предусматривающего возможность прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающими организациями, жители уже 2 485 многоквартирных домов, получающих тепловую энергию от АО «Теплоэнерго», перешли на прямые договоры с компанией. С переходом на прямые договоры еще 801 дома процент принявших такое решение МКД составит 58%.

В случае, если общим собранием собственников помещений многоквартирного дома принято решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией на оказание коммунальных услуг, обязанность по расчету начислений и выставлению платёжных документов возлагается на АО «Теплоэнерго». С этого момента жители многоквартирного дома начинают получать отдельный платёжный документ за услугу отопления и горячего водоснабжения. Так как в действующие тарифы предприятия не заложены затраты на оплату банковской комиссии, финансовая и правовая возможность оплачивать услуги банков по сбору платежей у предприятия отсутствует. При оплате отдельных квитанций потребителями банки взимают комиссию за обработку платежа.

Информация о способах оплаты за отопление должна учитываться собственниками на общем собрании при принятии решения о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.

В настоящее время оплату услуги теплоснабжения без комиссии можно осуществить через платёжный терминал, расположенный в Центре обслуживания клиентов АО «Теплоэнерго» по адресу: бульвар Мира, 14.

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