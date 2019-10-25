Первый в Нижнем Новгороде плейбек-театр: «Нам интересна любая история!»

Минимум реквизита и полное отсутствие декораций

Плейбек-театр - не театр в классическом понимании. Там отсутствуют сценарий и режиссер, там минимум реквизита и совсем нет декораций. Но есть актеры, готовые выслушать личные истории зрителей и сыграть их без подготовки. Причем никогда не знаешь, будет ли это драма или комедия. Спонтанность и чистая импровизация, отдаленно напоминающие сеанс психотерапии.

За рубежом playback - довольно распространенное явление. Знают о нем в Москве и некоторых других городах России. Однако для Нижнего Новгорода такой театр в новинку. 4 ноября артисты будут отмечать первую годовщину с момента, как выступили перед зрителями.

Плейбек-театр имени Милитова может выступать хоть в школах, хоть на городских праздниках.

- Когда я переехала в Нижний из Москвы, удивилась, что здесь нет плейбека. Помню, подумала, что его непременно нужно создать! К тому моменту я уже дружила с основателем московского плейбек-театра Александром Милитовым. Мы с ним даже обсудили, что он будет приезжать сюда и тренировать труппу. А потом у него обнаружили опухоль, и он сгорел буквально за пару лет. В общем, окончательно я собралась с силами лишь после рождения третьего ребенка, - рассказала «Комсомольской правде» идейный вдохновитель плейбек-театра имени А. Милитова Ксения Кротова.

К сбору труппы москвичку подтолкнул Вадим Кедров, перебравшийся в приволжскую столицу из города Ковров. Там он три года проработал фельдшером в составе бригады скорой помощи. А после смены деятельности (он переквалифицировался в массажиста) душа потребовала чего-то творческого.

- На самом деле о сцене я мечтал с детства! И после переезда в Нижний Новгород решил узнать, нет ли тут плейбека. Увидел группу плейбек-театра имени Милитова в соцсетях, написал Ксюше. Мы встретились, поговорили, и понеслось, - поделился бывший фельдшер Вадим Кедров.

Каждый из артистов нижегородского плейбека, так или иначе, связан с психологией или педагогикой.

Отыграл - получи реакцию

У плейбек-театра имеются свои особенности. Так, непременно должен быть кондактор - человек, который ведет перформанс и, по сути, является посредником между зрителями и актерами. В нижегородской труппе эту обязанности на себя взвалила Ксения. Хотя с недавних пор в роли кондактора себя пробуют и некоторые другие члены труппы.

- Обычно кондактор сидит на стульчике, общается со зрителями и обозначает форму игры (например, «Мы посмотрим эту историю в форме скульптуры»). Но у нас он также включен в игру - это, кстати, нововведение Александра Милитова, - уточнила Ксения Кротова.

Конкретно у нижегородского коллектива около десяти форм импровизаций. Какая форма больше подойдет к тому, что рассказал зритель, решает именно кондактор. Ему же положено задавать наводящие вопросы. И о того, какими они будут, зависит, какая история в итоге получится.

У артистов театра импровизаций минимум реквизита и совсем нет декораций.

Немаловажную роль в театре импровизаций играет музыка, которая должна быть непременно живой. Это не прихоть артистов. Просто невозможно моментально подобрать мелодию, наиболее подходящую той или иной человеческой истории. За музыкальное сопровождение в нижегородском плейбеке отвечает музыкант Константин Самсонов.

- Моя роль - сопроводить музыкально то, что играют ребята. Это некий резонатор. Если нужно, могу усилить эмоцию, ну а если на сцене разыгрывается настоящая драма, стараюсь посредством музыки облегчить ситуацию. Кстати, во время перформанса я сижу вполоборота. Во-первых, чтобы видеть эмоции зрителей, а, во-вторых, чтобы следить за тем, что происходит на сцене, - пояснил Константин.

Взаимоотношения с публикой вообще отдельная история. Плейбеку крайне важно получать обратную связь, причем здесь и сейчас. Отыграл чью-то историю - получи реакцию. Потому как только аплодисменты утихают, артисты обращаются к «сценаристу» и спрашивают, все ли удалось.

- Часто от зрителей не дождешься обратной связи. Но по выражению лица понимаешь: не дошло. И хочется спросить, а что именно не так? Хочется ведь, чтобы человек ушел не разочарованным. Поэтому мы готовы и два, и три раза переиграть, чтобы максимально отобразить чувства рассказчика, - уточнила актриса нижегородского плейбек-театра Наталья Пуре.

Нередко зрители впоследствии становятся актерами плейбек-театра.

Симбиоз театра и психологии

«Комсомолка» побывала на одном из таких перформансов и, честно говоря, до сих пор не покидает ощущение, что побывала на сеансе у психотерапевта. Наверное, поэтому плейбек-театр используется по всему миру в совершенно разных областях. В образовательных учреждениях, больницах, тюрьмах, на днях рождения и прочих мероприятиях. Некоторые техники и формы плейбека также иногда используются психологами и психотерапевтами в групповой психотерапии. И все же стоит отметить, что наличие в труппе профессионального знатока человеческих душ вовсе необязательно. Хотя в случае с нижегородским плейбеком случилось так, что каждый из артистов, так или иначе, связан с психологией или педагогикой.

- У нас вообще интересная компания подобралась, - улыбнулась Ксения Кротова. - Я долгие годы работала в центре реабилитации детей инвалидов, сейчас являюсь тренером по адаптивному конному спорту. Наташа учитель истории и по совместительству офицер полиции. Вадим занимается реабилитацией детишек с ДЦП и взрослых, перенесших инсульт. Алена планировала связать свою жизнь с психологией, но после четырех лет учебы пошла работать в колонию строгого режима. Получается, только Ксюша работает психологом в школе.

Необязательно быть дипломированным психологом, чтобы играть в плейбеке.

Причем сами артисты убеждены: необязательно быть дипломированным психологом, чтобы играть в плейбеке и помогать людям. Так им легче доносить до зрителей ту или иную мысль, получается делать это более мягко, без насилия над личностью.

- Первый раз я пришла в плейбек в качестве зрителя. И могу сказать, что это возможность не только высказаться, но и шанс быть услышанным. И мы всегда говорим, что нам интересна любая история! Нам же, артистам, театр импровизаций помогает слышать людей. Постепенно меняется наше отношение к близким, детям… Ну а кто-то приходит сюда показать свои нереализованные способности к актерству, - отметила Наталья.

- Потом не везде есть ощущение, как будто кто-то тебя мысленно обнимает. А в плейбеке такое ощущение есть. Это когда между актерами и зрителями выстраивается тонкая духовная связь. Что-то очень глубинное происходит в такие моменты, - добавила Ксения Кротова.

Зрителям такой театр дает возможность не только высказаться, но и шанс быть услышанным

КСТАТИ

Очередной перформанс первого нижегородского плейбек-театра имени А. Милитова состоится в баре «Синий кот» (Малая Ямская ул., 78 а) 31 октября в 19.00. «В жизни каждого из нас случается что-то невероятное, во что поверить самому тяжело, а если еще и рассказать кому-то, то есть шанс, что не поверят. А каждому из нас так важно быть услышанным! К счастью, есть плейбек-театр, который готов сыграть любую вашу историю, даже самую жуткую», - отмечают организаторы. Вход: 300 рублей. Возрастное ограничение: 12+.