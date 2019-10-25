Акция "Подпиши родителей" пройдет с 25 октября по 18 декабря 2019 года

Самые главные новости страны и мира, полезные советы на каждый день, трогательные жизненные истории и последние события в мире звезд – все это уже стало фирменным стилем «Комсомольской правды». Любимая газета стала верным другом и советчиком для нескольких поколений жителей нашей страны. Вместе с «Комсомольской правдой» наши бабушки и дедушки вступали в ряды комсомола, строили БАМ, осваивали целину и покоряли космос. С ней же они теперь наблюдают за успехами своих детей и внуков, строящих новые дороги, делающих научные открытия и создающих мир будущего.

Для наших близких «Комсомолка» - это не просто любимая газета, которая была рядом много лет, это настоящий кладезь ценной и полезной информации. Как сохранить здоровье, как вырастить урожай, как воспитывать внуков – все это ждет их на страницах родной газеты. «Да это можно найти в интернете» - скажете вы. Разумеется, вот только бездушный мир интернета так и остался чужим для наших родителей. Да и может ли что-то сравниться с давней привычкой заглядывать в почтовый ящик и находить там свеженький номер любимой «Комсомолки»? Яркие бумажные страницы, еще пахнущие типографской краской, стали для наших близких настоящим символом стабильности и верности традициям. Именно поэтому мы призываем вас вспомнить о родителях и подарить им радость общения с любимой газетой.

Но главное - даже не новости. Главное для родителей - ваше внимание! Ведь каждый родитель хочет чувствовать заботу своего ребенка, даже если тот давно уже взрослый. Оформите подписку на «Комсомольскую правду» и три раза в неделю почтальон будет приносить вашим близким свежие ежедневные и еженедельные выпуски любимой газеты.

Как оформить

Оформить подписку на «Комсомолку» на первое полугодие 2020 года по индексу 84754 можно во всех почтовых отделениях. Тем из вас, кто экономит время, можно сделать это онлайн: заходим на сайт Почты России, ищем раздел «Подписка онлайн», вводим в поиск «Комсомольская правда», указываем адрес доставки, фамилию и имя, а также срок подписки по месяцам. Процесс занимает около двух минут – все просто. Оплатить можно картой, не отходя от компьютера. И никаких комиссий!

Копию чека об оплате со своими контактами присылайте по электронному адресу: elena.gvozdeva@phkp.ru

Первым тридцати вновь подписавшимся на 6 месяцев – подарки от редакции: приглашения на двоих в цирк, театр, на концерт, в кино или планетарий (на усмотрение редакции).