Турнир по фехтованию «Кленовый лист» состоялся в Арзамасе

Арзамас открыл новый сезон любительского фехтования – в ФОКе «Звездный» состоялся турнир «Кленовый лист». Генеральным спонсором соревнований выступил АПЗ, сообщает пресс-служба предприятия.

На фехтовальные дорожки вышли спортсмены-любители из восьми регионов страны – всего более 50 человек. Турнир в этом году проводился по двум видам оружия – шпаге и рапире.

– Мы рады приветствовать вас на арзамасской земле, – обратился к гостям исполнительный директор Спортивной федерации фехтования Нижегородской области мастер спорта России по фехтованию на саблях Вадим Карпычев. – Приятно, что количество участников увеличилось. Пусть любительское фехтование продолжает свое развитие, а спортсмены, выступающие здесь, получат удовольствие от боев. Желаю вам ярких побед!

Собравшихся также приветствовали директор ФОКа «Звездный» Александр Бухвалов и мастер спорта, судья международной категории Виталий Бурнацев.

В первый день турнира прошли личные соревнования по шпаге среди мужчин и женщин. Арзамас представили шесть спортсменов, среди которых был и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

– Мы создали все условия для проведения турнира, – сказал Олег Лавричев. – Это и техническое оснащение зала, и комфортное размещение спортсменов. На территории Арзамаса уже не раз проходили соревнования по фехтованию как для взрослых, так и для юниоров. Нас хорошо знают, поэтому с нами работают. В первый день я провел 13 боев, из них шесть закончил победой. Шпага – не мой вид оружия, владею рапирой.

По итогам личных соревнований среди мужчин бронзу завоевали Михаил Сурков (г. Кострома) и Юрий Власов (г. Москва). Серебряная медаль у Александра Скородумова (г. Москва). Сергей Сапрыкин (г. Кострома) завоевал золото.

У женщин третье место у Екатерины Ситниковой (г. Самара) и Алёны Маховой (г. Кострома). На вторую ступень пьедестала поднялась Татьяна Метлова (г. Кострома), золото завоевала Марина Пасичник (г. Санкт-Петербург).

– Арзамас хорошо принимает гостей, – прокомментировал президент Федерации любительского фехтования Дмитрий Поважный. – У вас есть наработанная схема проведения турниров. Особенно ценна помощь нижегородской федерации фехтования. Отдельные слова благодарности Олегу Лавричеву, который с нами с момента образования федерации любителей. Здесь я провел несколько боев с Олегом Вениаминовичем, проиграл ему. Он твердо держит оружие, у него минимальная амплитуда движения, точно попадает в цель.

Во второй день состязались рапиристы. В личном первенстве 1 место занял Дмитрий Смирнов (г. Нижний Новгород), 2 место – Сергей Дудоров (г. Нижний Новгород), 3 место – Олег Лавричев (г. Арзамас) и Дмитрий Поважный (г. Санкт-Петербург).

– Этот спортивный день, к сожалению, у меня не сложился, – поделился Олег Вениаминович. – В одном из боев я получил травму, поэтому не смог раскрыть все свои возможности. Но настрой был победный.

В этот же день прошли командные состязания на шпагах. Команду любителей арзамасского спортклуба «Знамя» тренирует Александр Фомичев. Хотя они занимаются год, на турнире заняли 5 место.

Среди женских команд третье место завоевала сборная «Шальная молния», на втором – «Сборная России», золото взяли шпажистки команды «Кострома-Самара».

У мужских команд бронза у «Красной стрелы», серебро завоевали «Хуторяне», золото выиграла команда «Fencing league-1».

Призеры и победители получили кубки, медали, грамоты, а также подарки, предоставленные генеральным спонсором турнира – Арзамасским приборостроительным заводом имени Пландина.