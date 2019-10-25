2019-10-25T14:13:06+03:00
Общество

Хор ветеранов АПЗ принял участие в фестивале «Нам года не беда, коль душа молода»

Фестиваль проводится в Арзамасе ежегодно
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Хор ветеранов АПЗ принял участие в фестивале «Нам года не беда, коль душа молода»Хор ветеранов АПЗ принял участие в фестивале «Нам года не беда, коль душа молода»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Хор ветеранов Арзамасского приборостроительного завода «Легенда» стал участником XI городского фестиваля ветеранских хоровых коллективов «Нам года не беда, коль душа молода», который ежегодно проводится местным отделением партии «Единая Россия», местным отделением Союза пенсионеров России, Советом ветеранов города Арзамаса и городским Домом культуры при партнерской поддержке депутата ЗСНО, гендиректора АПЗ Олега Лавричева и ИП Сергея Рыбочкина.

Участниками фестиваля стали 16 творческих ветеранских коллективов – всего 224 участника. Хор «Легенда» выступил первым и задал настрой всей концертной программе. Сначала ветераны-приборостроители прочитали стихотворение Марии Живодеровой «Нам так не хочется стареть», а затем исполнили три композиции: «Нам года не беда», «Канарейка», «Я люблю тебя, Россия».

– Мы проводим плановые репетиции регулярно, нарабатываем программу, дополняем репертуар песнями разной тематики, – рассказал художественный руководитель хора «Легенда» Александр Мурашов. – Сейчас у нас около 30 хоровых, сольных номеров, дуэтов.

– Фестиваль «Нам года не беда» – настоящий праздник, – поделилась впечатлениями руководитель хора «Легенда» Вера Шорохова. – Мы не поддаемся годам, несмотря на преклонный возраст. Пение вдохновляет, придает сил. Я два дня плохо себя чувствовала, а распелась так, хоть пляши. Творчество бодрит, жизнь продлевает. Это чудо!

Всем коллективам вручили грамоты, а каждый участник получил сладкий подарок.

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