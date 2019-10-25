Арзамасские борцы завоевали награды на турнире в Литве

Арзамасские борцы завоевали четыре призовых места на Международном юношеском турнире по вольной борьбе «Олимпийские надежды». Турнир проходил в Литве, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Согласно информации, на ковры турнира вышли более 300 спортсменов, а география участников охватывала всю Европу: на соревнования приехали ребята из Польши, Италии, Германии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, Молдавии, Беларуси, Украины и России.

Сразу несколько воспитанников арзамасского СК «Знамя», занимающихся с тренерами Евгением и Вадимом Рыжковыми, заняли на турнире призовые места. Так, Родислав Рузанов стал вторым в категории до 38 килограммов, Семен Булахов завоевал серебро в категории до 42 килограммов. Никита Шенгуров стал бронзовым призером в категории до 42 килограммов, а Станислав Рузанов занял третье место в категории до 65 килограммов.