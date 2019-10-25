2019-10-25T13:31:52+03:00
Общество

Арзамасские приборостроители побывали на Международной выставке роботов в Корее

Теперь в Арзамасе планируется открыть школу робототехники и авиамоделирования
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские приборостроители побывали на Международной выставке роботов в КорееАрзамасские приборостроители побывали на Международной выставке роботов в КорееФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Представители МАИ и дочернего предприятия Арзамасского приборостроительного завода ООО «АПКБ» ознакомились с корейской робототехникой на Международной выставке RobotWorld-2019, которая состоялась в Республике Корея, сообщает пресс-служба АПЗ. В рамках мероприятия генеральный директор ООО «АПКБ» Владимир Евсеев вместе с заместителем Владимиром Пименовым и руководителем рабочей группы по робототехнике, представителем МАИ Виталием Полянским посетил выставку роботов, несколько корейских предприятий и институт международных коопераций.

– На выставке были представлены две группы роботов: промышленные и образовательные, – рассказывает Владимир Пименов. – Первые связаны с логистикой: складская техника, погрузчики, транспортировщики. Их выпускают уже серийно. Есть роботы-администраторы андроидного типа, которые помогают посетителям различных учреждений в выдаче справочной информации. При этом мы заметили, что выбранный нами вектор производства социальных роботов там не развит, а между тем, интерес к ним есть в части замены медперсонала низкой квалификации, гидов-помощников, инструкторов и обучающего кластера.

Образовательные роботы-конструкторы производятся для детей разных возрастных групп – начиная с трех лет. И даже в самых простых из них есть элементы программирования: ребенок, манипулируя кубиком, задает направление движения робота. Так в Корее растят будущих программистов.

На базе АПКБ планируется открыть школу робототехники и авиамоделирования – о закупке нескольких комплектов конструкторов арзамасцы уже договорились с корейцами, а в дальнейшем планируется разработать и свои конструкторы. Обучающие программы разработают специалисты МАИ, а заниматься с детьми будут инженеры АПЗ, АПКБ и преподаватели АПИ НГТУ. Так арзамасские школьники будут обучаться сборке, программированию и конструированию.

Кроме того, специалистов АПКБ заинтересовали корейские сервоприводы. В ходе переговоров достигнуты договоренности о сотрудничестве по развитию этого направления на АПЗ и в АПКБ для дальнейшего применения в беспилотной и робототехнике. Тем более что спрос на сервоприводы в России огромен.

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