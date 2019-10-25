2019-10-25T12:59:14+03:00
Общество

Шлифовщик АПЗ стал лучшим донором Нижегородской области

Александр Рванцов поделился уже 54 литрами собственной крови
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Шлифовщик АПЗ стал лучшим донором Нижегородской областиШлифовщик АПЗ стал лучшим донором Нижегородской областиФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Шлифовщик цеха №50 Арзамасского приборостроительного завода Александр Рванцов стал победителем конкурса «Лучший донор Нижегородской области – 2019». Он завоевал победу в номинации «Максимальное количество донаций крови», сообщает пресс-служба предприятия.

В ряды доноров мужчина вступил в 1985 году, когда пришел на АПЗ после службы в Афганистане.

- В Афганистане я видел, как гибнут люди, и мне очень хотелось хотя бы что-то изменить, сделать доброе дело, помочь нуждающимся. Надеюсь, что моя кровь спасает чьи-то жизни, - говорит Александр Рванцов.

Звание «Почетный донор России» дается после 40 донаций. Александр Рванцов подтвердил этот титул уже трижды – на его счету 132 донации. Мужчина отдал уже 54 литра своей крови – это 5 с половиной ведер!

– За один раз сдаю 490 мл, – рассказывает Александр Рванцов. – Это уже привычка. Недавно снова побывал на станции. Призываю молодых и здоровых ребят вступать в ряды доноров. Доброе дело всегда приятно совершать.

Теперь кандидатура Александра Рванцова направлена в совет Российской ассоциации трансфузиологов для участия в XVI Всероссийском конкурсе «Лучший донор России-2019».

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