На АПЗ подвели итоги реализации проекта «Бережливое производство»

Итоги реализации проекта «Бережливое производство: Производственная система АО «АПЗ» за девять месяцев 2019 года» подвели на координационном совете на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

- Проект «Бережливая губерния» мы начали реализовывать полтора года назад при поддержке госкорпорации «Росатом» и Министерства промышленности Нижегородской области, - отметил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. – В прошлом году мы получили компенсацию в размере пяти миллионов рублей, и в этом году снова будем подавать заявку на получение субсидии. Эти средства будут направлены на приобретение нового оборудования и оснастки.

Производственный цикл пилотного изделия уже удалось сократить на 20-25% - и все благодаря совместной работе служб предприятия. В дальнейшем эту практику планируется распространить и на другую продукцию.

Сейчас на АПЗ ведется работа над 13 проектами, еще четыре пока находятся на стадии согласования. Количество заявок растет с каждым годом. К примеру, благодаря системе автономного обслуживания оборудования удалось сэкономить 24 835 рублей на ремонте, а время простоя оборудования заметно сократилось. А в цехах продолжается процесс внедрения электронного заполнения технологической ведомости и автоматизации выдачи инструмента.

Кроме того, сотрудники сборочного цеха №37 внедрили в работу два предложения по улучшению производственной системы. Во-первых, это специальные пластмассовые заглушки для выходных разъемов изделий на замену старых резьбовых заглушек, отнимающих много времени при использовании. Еще одним полезным приспособлением стала подставка для фиксации плат, которую спроектировали в службе главного технолога. Теперь проверять, лакировать, транспортировать изделия стало проще, а риск повредить плату, закрепленную на рамке, сводится к минимуму.

КОНКРЕТНО

Представители отдела бизнес-анализа АПЗ выступили на трех конференциях российского и регионального уровней. Предприятие посетили 6 делегаций компаний России для обмена опытом.

АПЗ стал победителем VI конкурса проектов «Производительность труда: лучший опыт российских предприятий-2019» в номинации «Приборостроение».