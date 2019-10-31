2019-10-31T11:29:16+03:00
Происшествия

«Девушка за рулем чудом выжила»: Иномарка вылетела с моста и попала под электричку в Нижегородской области

В тот день на дороге был сильный гололед [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: vk.com/bezcenznnФото: vk.com/bezcenznn
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Страшное дорожно-транспортное происшествие в Нижегородской области чудом не закончилось трагедией минувшим вечером. На 149 километре автодороги Владимир – МуромАрзамас иномарка вылетела с моста и упала на железнодорожные пути, по которым в тот момент проезжала электричка.

Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, от автомобиля практически ничего не осталось, он не подлежит ремонту. За рулем находилась 29-летняя девушка, которая лишь чудом выжила. «Родилась в рубашке!», «Повезло», «Бедненькая, сильно испугалась», «Это просто чудо», - пишут нижегородцы под постом в Вконтакте.

Фото: vk.com/bezcenznn

Фото: vk.com/bezcenznn

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области, ДТП произошло около семи часов вечера в районе Навашина. Водитель иномарки отделалась ушибом кисти. Медицинские работники осмотрели ее на месте происшествия, а затем отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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