«Это важно - уважать свои корни»: Наталья Водянова вместе с детьми путешествует по России

37-летняя супермодель Наталья Водянова решила поближе познакомить своих подросших детей с Россией. После Москвы и Сочи звездное семейство отправилось в Адыгею. Первым делом нижегородка вместе с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором покорили горную вершину.

natasupernova Наталья Водянова привезла детей в Адыгею

- Нам понадобилось проехать шесть часов по горной дороге, но это того стоило, - сообщила топ-модель.

В комментариях под постом фанаты поблагодарили знаменитость за любовь к родине.

natasupernova Знакомьтесь, учительница литературы Наталья Михайловна Натасупернова!

- Наталья, спасибо вам. Вы расширяете границы знаний о России не только для мирового сообщества, но и для россиян. Это важно - уважать свои корни и передавать любовь к родине детям, - считает irina_rozhkova1.

На следующий день Наталья отправилась в село Хамышки. Там она вместе с Лукасом, Невой и Виктором посетила местную школу, чтобы сделать парочку стильных снимков.

natasupernova "Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету..."

- Снова в школу. Здравствуйте, дети. Я ваш новый учитель литературы. Меня зовут Наталья Михайловна Натасупернова! - подписала модель снимок, на котором она стоит у доски в ретро-костюме.

13-летняя Нева, 17-летний Лукас и 12-летний Виктор.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ну а 24 октября «Нижегородская Золушка» выложила очередное фото из поездки по Адыгее. На дорогих автомобилях модель и трое ее детей добрались до Каменномосткого поселка. В качестве подписи к снимку Водянова процитировала песенку из известного советского мультфильма «Бременские музыканты»: «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги».