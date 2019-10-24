Пожилой парикмахер - еще и психолог

Специально для людей старшего возраста разработана программа обучения по международным стандартам WorldSkills. Она позволяет получить новую профессию перешагнувшим рубеж в 50 лет. В Нижнем Новгороде занятия по этой бесплатной программе проходят в том числе в ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса». Здесь желающие могут обучиться парикмахерскому искусству.

- Давно хотела научиться, - смущенно говорит Лариса Колосова. - Но одна растила дочку и не смогла в свое время оторваться от работы. А сейчас появилась такая прекрасная возможность.

Сейчас Лариса работает наладчиком насосных установок в Теплоэнерго, а после окончания курсов надеется, что сможет подрабатывать парикмахером.

- Очень боялась идти, - призналась менеджер торгового предприятия Елена Клокова. – Но дочка настояла. Сейчас бегу на занятия, так мне нравится!

В колледже тоже поначалу переживали, что не смогут набрать даже одну группу.

- Записаться к нам на занятия можно через сайт 50plus.worldskills.ru , но мы не стали ждать, а стали активно рекламировать себя, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» заместитель директора колледжа Наталья Костенко. - И не ожидали, что будет столько желающих.

С 16 сентября обучение началось у первой группы. А с 1 октября откроется вторая. При этом желающих больше, чем свободных мест. Звонят даже те, кому больше 70 лет – тоже готовы заниматься. Но по правилам, получить новую профессию могут только те, кому осталось до пенсии 5 и менее лет – в этом году это мужчины 1959 - 1963 год рожденияи женщины 1964 - 1968 год рождения.

Научиться парикмахерскому искусству хотят даже те, чья деятельность далека от стрижек и окрашиваний - школьные учителя, менеджеры, бывшая воспитательница детского сада, массажистка. Есть и мужчина - он работает грумером.

Занятия проходят три раза в неделю по четыре часа. Ученики так увлечены делом, что не хотят делать перерывов и уходить из колледжа не торопятся.

- Они все ориентированы на результат. Точно знают для чего пришли и чего хотят получить, - говорит Наталья Костенко. – Уверена, что после окончания курсов, все найдут работу.

Учебная программа рассчитана на два месяца. Потом ученики сдадут демонстрационный экзамен. Справившиеся с ним получат диплом колледжа, а также международный скиллс-паспорт — уважаемый на нашем рынке труда сертификат.

КСТАТИ

Чтобы попасть на обучение, нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru и оставить свои данные, чтобы подтвердить право на бесплатное обучение. В рамках программы WorldSkills, которая проводится совместно с Министерством труда, можно бесплатно получить 122 различных профессий. В Нижнем Новгороде и области по этой программе работают уже семь колледжей:

- В инженерно-экономическом университете в Княгинино можно обучиться поварскому делу.

- В Выксунском металлургическом колледже проходит обучение по компетенции электромонтаж.

- В Дзержинском педагогическом можно получить две профессии: графический дизайн, а также физическая культура, спорт и фитнес.

- В нижегородском автотранспортном техникуме обучают кузовному ремонту.

- В Нижегородском индустриальном колледже п- обработка листового металла и технологии моды.

- В Перевозском строительном колледже обучат кирпичной кладке и облицовке плиткой.

- В Шахунском агропромышленном техникуме учат обработке листового металла.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».