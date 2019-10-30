«Доумничалась»: Первая «умная» остановка исчезла с Большой Покровской
Чудо-павильон, установленный прошлой осенью на Большой Покровской, вызвал тогда у жителей неоднозначные эмоции. Большое информационное табло с красивыми картинками, список автобусов, останавливающихся на «Серой лошади» и даже интервалы их движения – казалось бы, идеальная и очень полезная вещь . Но недостатки были обнаружены практически сразу – то время неправильное, то автобус не приходит по расписанию, то лавочки не такие, а потом еще и ржавчина появилась.
Власти успокаивали: это же всего лишь тестовый вариант. После этого «умные» остановки начали устанавливать по всему городу. Визуально они мало отличаются от пилотной, а вот технически усовершенствованы.
Не прошло и года, как самая первая «умная» остановка исчезла с Большой Покровской. 30 октября нижегородцы начали обсуждать в социальных сетях всевозможные варианты, куда же мог подеваться павильон. Без шуток, конечно же, не обошлось.
- Она сама ушла из города, не зря же умная, - предположил Дмитрий Картузов.
- Унесли на металлолом, - подхватил Алексей Делуков.
- Доумничалась, - добавила Светлана Сергеева.
30 октября нижегородцы начали обсуждать всевозможные варианты, куда же мог подеваться павильонФото: Роман ИГНАТЬЕВ
«Комсомолка» обратилась в ПАО «Ростелеком», чтобы узнать подробности.
- Остановочный павильон на Большой Покровской в районе «Серой лошади» использовался в качестве тестового образца. После проведения необходимых испытаний он был демонтирован, - ответили в пресс-службе.
Но не стоит расстраиваться: до конца года на месте пилотной версии будет установлена «умная» остановка типового образца, утвержденного администрацией Нижнего Новгорода.
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ИСТОЧНИК KP.RU