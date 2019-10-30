2019-10-30T14:45:42+03:00
Общество

«Доумничалась»: Первая «умная» остановка исчезла с Большой Покровской

Нижегородцы переживают за судьбу павильона
Юлия ИСАЕВА
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Первая «умная» остановка исчезла с Большой ПокровскойПервая «умная» остановка исчезла с Большой ПокровскойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Чудо-павильон, установленный прошлой осенью на Большой Покровской, вызвал тогда у жителей неоднозначные эмоции. Большое информационное табло с красивыми картинками, список автобусов, останавливающихся на «Серой лошади» и даже интервалы их движения – казалось бы, идеальная и очень полезная вещь . Но недостатки были обнаружены практически сразу – то время неправильное, то автобус не приходит по расписанию, то лавочки не такие, а потом еще и ржавчина появилась.

Власти успокаивали: это же всего лишь тестовый вариант. После этого «умные» остановки начали устанавливать по всему городу. Визуально они мало отличаются от пилотной, а вот технически усовершенствованы.

Не прошло и года, как самая первая «умная» остановка исчезла с Большой Покровской. 30 октября нижегородцы начали обсуждать в социальных сетях всевозможные варианты, куда же мог подеваться павильон. Без шуток, конечно же, не обошлось.

- Она сама ушла из города, не зря же умная, - предположил Дмитрий Картузов.

- Унесли на металлолом, - подхватил Алексей Делуков.

- Доумничалась, - добавила Светлана Сергеева.

30 октября нижегородцы начали обсуждать всевозможные варианты, куда же мог подеваться павильон Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

30 октября нижегородцы начали обсуждать всевозможные варианты, куда же мог подеваться павильонФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомолка» обратилась в ПАО «Ростелеком», чтобы узнать подробности.

- Остановочный павильон на Большой Покровской в районе «Серой лошади» использовался в качестве тестового образца. После проведения необходимых испытаний он был демонтирован, - ответили в пресс-службе.

Но не стоит расстраиваться: до конца года на месте пилотной версии будет установлена «умная» остановка типового образца, утвержденного администрацией Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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