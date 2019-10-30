2019-10-30T11:10:07+03:00
Общество

Звук, воплощенный в дизайне: Bowers&Wilkins представила нижегородцам новую акустику

На мероприятии присутствовали представители бренда, сотрудники салона и ценители качественных акустических систем [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: PULT.ruФото: PULT.ru
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Что вы чувствуете, когда слушаете музыку? Как улучшается настроение, самочувствие и появляется вдохновение. Каждая мелодия обладает магическими свойствами. Самые неподдельные эмоции зависят, в основном, от качества звучания. В наше время мы почти все слушаем в режиме онлайн: концерты, фильмы, аудиокниги и даже лекции. Новая акустическая система от британского бренда Bowers & Wilkins создана специально для этого.

За плечами компании уже более 55 лет исследований, разработок и акустических систем, которые принято называть инженерными шедеврами. Она выпускает не только высококачественные домашние аудиосистемы, но и наушники, мобильную акустику, активно работает в направлении портативной акустики, создает аудиосистемы для автомобилей.

Фото: PULT.ru

Фото: PULT.ru

26 октября презентация новой акустики прошла в салоне PULT.ru в Нижнем Новгороде. На мероприятии присутствовали представители бренда, сотрудники салона и ценители качественных акустических систем.

Нижегородцы узнали о работе Bowers & Wilkins, технических подробностях новой акустики и ее преимуществах, главным в которой является материал. У каждого гостя была возможность протестировать новинки и пообщаться с экспертами. После прослушивания трек-листа гости задавали вопросы, связанные с покупкой новой акустики.

Фото: PULT.ru

Фото: PULT.ru

Компания PULT.ru в свою очередь подарила посетителям дисконтные карты, чехлы для пультов и фирменные блокноты. Все те, кто не смог попасть на презентацию 26 октября, могут записаться на прослушивание и лично убедиться в качестве новых моделей от Bowers & Wilkins.

Почему стоит посетить салон PULT.ru?

Комментарий директора салона Максима Медяникова:

- Самая главная гордость салона PULT.ru – это ассортимент представленных товаров. Мы даем клиентам и настоящим ценителям качественной музыки огромный выбор на любой вкус и кошелек. Стараясь идти в ногу со временем, мы представляем только то, что наиболее актуально здесь и сейчас. Выбор основывается на опыте сотрудников, тестах и обзорах профессионалов. Все новинки, которые выпускаются, есть в нашем салоне, от наушников до домашних кинотеатров.

Если вам понравилась акустическая система, но ее нет в салоне, то вы можете заказать ее, не оставляя при этом предоплату. Как только товар придет, с вами свяжется сотрудник PULT.ru и пригласит на прослушивание. Окончательное решение будет за вами.

В ближайшем будущем PULT.ru добавит в ассортимент товаров виниловые пластинки, которые сейчас пользуются огромным спросом. Также до конца 2019 года в Нижнем Новгороде будут организованы еще две презентации популярной акустики. В планах – прослушивание эксклюзивных дорогих колонок.

Узнать подробности можно в салоне PULT.ru по адресу: Нижний Новгород, улица Минина, дом 22/4. Салон работает с 10:00 до 22:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 19:00 в выходные. Там вы также можете бесплатно послушать музыку на интересующей вас модели и оформить предзаказ. Запись по телефону: +7 (831) 228-08-28.

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