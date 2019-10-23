2019-10-23T16:18:45+03:00
Конкурсы и тесты

Выбери победителя конкурса на звание «Мистер Нижний Новгород – 2019»!

На сайте «Комсомольской правды - Нижний Новгород» началось интернет-голосование
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Выбери победителя конкурса на звание «Мистер Нижний Новгород – 2019»!Выбери победителя конкурса на звание «Мистер Нижний Новгород – 2019»!Фото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Проект «Мистер Нижний Новгород» - уникальное событие городского масштаба! Это шоу, в котором участвуют лучшие мужчины приволжской столицы. Финалисты изо всех сил демонстрируют, что именно они успешны, умны и достойны участия в соревновании за звание «Мистер Нижний Новгород».

Кастинг конкурса проходили ребята в возрасте от 18 до 30 лет, уверенные в себе и готовые покорить сердца жюри, зрителей и всего города. По итогам конкурсного отбора в финал вышли двенадцать парней. А имя лучшего мы узнаем на заключительном шоу!

Но, помимо самого главного победителя, в финале награду получит и участник, ставший лидером по мнению читателей «Комсомолки». Голосование уже началось и продлится оно до 1 декабря 2019 года. Кстати, голосовать за понравившегося участника можно хоть каждый день!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Найдем «Ключевое слово»!
Федеральное агентство по делам национальностей и «Комсомольская правда» объявляют о начале приема заявок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово», направленную на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России
Любишь поезда? Пройди тест: "Кто ты на железной дороге?»
Многие из нас в детстве мечтали стать машинистами или проводниками. Скорость, мерный стук колес, дальние города - сплошная романтика. Этот тест покажет, какая профессия, связанная с железной дорогой, тебе подойдет на самом деле
Новости 24
Новый бульвар появится в Нижегородском районе
Более 40 игровых автоматов уничтожили в Советском районе
Руслан Станчев: "Правительство проявило инициативу достроить ФОК в Нижегородском районе"
Мутко и Никитин приняли вместе с дольщиками первые дома ЖК «Новинки Smart City»
Руководству Кстовской ЦРБ внесено представление за «лечение» старушки на улице
Полиция задержала укравшего инструменты из чужого гаража нижегородца
Более 20 предприятий станут участниками нацпроекта «Производительность труда»
Новые выделенные полосы создадут в Нижнем Новгороде
Самолеты будут летать из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург ежедневно
Нижегородцы смогут узнавать о прибытии транспорта с помощью смартфона
ЛУКОЙЛ провел фотоакцию «Я люблю Кстово»
В Нижнем Новгороде разыскивается сбивший пешехода водитель
Пенсионерка ушибла голову в троллейбусе в Канавинском районе
Почти 20 бутылок алкоголя конфисковали из «разливайки» на проспекте Бусыгина
Виталий Мутко и Глеб Никитин проверят ход работ по достройке ЖК «Новинки Smart City»
На Ильинке оценили состояние усадеб
Болельщик пришел с картонным другом на матч БК "НН"- "Цмоки-Минск"