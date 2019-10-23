Выбери победителя конкурса на звание «Мистер Нижний Новгород – 2019»!

Проект «Мистер Нижний Новгород» - уникальное событие городского масштаба! Это шоу, в котором участвуют лучшие мужчины приволжской столицы. Финалисты изо всех сил демонстрируют, что именно они успешны, умны и достойны участия в соревновании за звание «Мистер Нижний Новгород».

Кастинг конкурса проходили ребята в возрасте от 18 до 30 лет, уверенные в себе и готовые покорить сердца жюри, зрителей и всего города. По итогам конкурсного отбора в финал вышли двенадцать парней. А имя лучшего мы узнаем на заключительном шоу!

Но, помимо самого главного победителя, в финале награду получит и участник, ставший лидером по мнению читателей «Комсомолки». Голосование уже началось и продлится оно до 1 декабря 2019 года. Кстати, голосовать за понравившегося участника можно хоть каждый день!