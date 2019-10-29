Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России

Tele2 запускает беспрецедентный по масштабу проект – бесплатные лектории по всей стране. Компания организует сотни лекций от лидеров мнений и ведущих блогеров регионов. Они расскажут слушателям о том, как создать личный бренд, начать зарабатывать со студенческих лет и вывести видеоблог в топ на Youtube. За два года проект объединит более 250 лекций в регионах Tele2 от Дальнего Востока до Северо-Запада России.

Летом проект «Спичка» успешно прошел этап тестирования, и теперь Tele2 масштабирует его на всю Россию. В крупных городах страны оператор будет организовывать по две лекции ежемесячно – всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей. Лектории Tele2 откроются в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове.

В лектории Tele2 выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты, которые являются ролевой моделью для молодежи. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Со слушателями встретятся fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи, эксперты рекрутинга. Лекции проходят в креативных пространствах, книжных магазинах, коворкинг-центрах и городских кафе.

На ближайших лекциях эксперты расскажут о том, как превратить хобби в блог, продвигать личный бренд, писать интересно и создавать «цепляющий» фотоконтент в Instagram. В рамках пилота лекторы Tele2 успели рассказать, как побороть страх публичных выступлений, управлять личными финансами с помощью смартфона и подготовить резюме, которое привлечет внимание работодателя. Расписание лектория доступно по ссылке.

Нина Гюббенет, директор по управлению клиентским опытом Tele2:

- Мы ориентируем проект «Спичка» на молодых прогрессивных людей, для которых важны самореализация и общественная польза. Представители поколения Z родились в эпоху развития интернет-технологий, поэтому их образ жизни, учеба и работа тесно связаны с цифровой средой. Tele2 как мобильный оператор не просто является посредником, но берет на себя более широкую роль. Проект имеет важное социальное значение и открыт всем желающим. Мы объединяем в офлайне молодую аудиторию и тех, к кому она прислушивается. Это не селебрити, но успешные представители местных сообществ. Они готовы поделиться секретами мастерства и тем, что наполняет их жизнь смыслом. В списке выступлений – только актуальные, полезные темы и советы, которые можно использовать для личного успеха и улучшения мира вокруг себя.