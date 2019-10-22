Инновационные технологии позволят значительно снизить расход электроэнергии на собственные нужды подстанции 500 кВ «Нижегородская»

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»)завершает второйэтап проектапо повышению энергоэффективности подстанции 500 кВ «Нижегородская».На объекте внедряются уникальные комплексные технические решения,позволяющие снизить расход электроэнергии на охлаждение автотрансформаторов, обогрев подстанционного оборудования и зданий. Работы реализуются в рамках корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национального. В результате расход электроэнергии на собственные нужды питающего центра будет снижен более чем в 2 разаотносительно уровня 2012 года.

Примененные технологии разработаны специалистами научно-технического центра Федеральной сетевой компании (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»).

На первом этапе, завершенном в январе 2014года, на «Нижегородской» был установлен тепловой насос, позволивший за счет тепла автотрансформатора обеспечить обогрев общеподстанционного пункта управления. В результате потребление электроэнергии зданием снизилось на 340 тыс. кВт*ч в год, что составляет 77% от прежнего объема.

В рамках второго этапа в систему утилизации тепла включается вспомогательное здание общей площадью 806 кв. м. Система утилизации дополнена блоком жидкостного охлаждения, который позволяет сократить расход электроэнергии на охлаждение автотрансформаторав летний период, когда контур утилизации тепла на отопление зданий не используется. Ввод в эксплуатацию всех систем будет выполнен доконца 2019 года.

Кроме того, на «Нижегородской» внедрены инновационные энергосберегающие технологии управления обогревом оборудования и система частотного управления охлаждения автотрансформаторов. Также установлена система мониторинга расхода электроэнергии, позволяющая оперативно реагировать на случаи неоптимального энергопотребления и возможные нарушения в работе оборудования собственных нужд подстанции.

Мощность подстанции 500 кВ «Нижегородская» составляет1004 МВА. Она обеспечивает электроснабжение потребителей нагорной части Нижнего Новгорода и центральных районов Нижегородской области, в том числе крупных промышленных предприятий–ООО «ЛукойлНижегородоргсинтез» и ООО «СИБУР-Нефтехим». Восемь линий электропередачи напряжением 220 и 500 кВ связывают энергообъект с Чебоксарской ГЭС, подстанциями 500 кВ «Луч», 220 кВ «Нагорная» и «Заречная».

Федеральная сетевая компания является одним из лидеров в сфере энергетической эффективности, обладает многолетним опытом и компетенциями в области НИОКР и комплексного внедрения инновационных энергосберегающих технологий. Председатель Правления компании Андрей Муров входит в состав бюро Союза машиностроителей России и возглавляет комиссию по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения данной организации.