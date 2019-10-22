Онкологический центр, школа и двухуровневая развязка: Какие изменения ждут жителей Новинок после присоединения к Нижнему Новгороду

Включение территории Новинского сельсовета в состав городского округа Нижнего Новгорода вот уже месяц является одной из самых обсуждаемых тем в регионе. Первыми эти изменения поддержали депутаты думы Нижнего Новгорода, вслед за ними дали «добро» депутаты земского собрания Богородского района и Новинского сельсовета. И вот наконец дошла очередь до самих жителей - 18 октября состоялись публичные слушания по этому вопросу с участием нижегородцев. Помимо прочих вопросов, здесь обсудили перспективные планы развития этих территорий.

- Эти территории были включены в планы перспективного развития города еще в 2010 году. Вскоре больше тысячи гектаров были переданы под жилищное строительство, - пояснил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев. - Что мы имеем на сегодняшний день? Эти земли так и остаются перспективными территориями. Однако там есть недостроенные жилые комплексы и 5,5 тысячи обманутых дольщиков. Сейчас принято решение о достройке этих комплексов. В перспективе здесь должно быть построено 2,2 миллиона квадратных метров жилья. При этом очень важно обеспечить жителей этих комплексов всей необходимой инфраструктурой. Сейчас уже построены два детских сада, а в этом году планируется ввести в эксплуатацию новую школу на 550 мест. В следующем году, если будет принято соответствующее решение на уровне федерального правительства, планируется начать строительство еще двух объектов - школы на 1,5 тысячи мест и детского сада на 320 мест.

К слову, глобальные изменения ожидают данную территорию не только в области появления новых образовательных учреждений. Не менее перспективными кажутся и планы строительства медицинских объектов.

- Сразу скажем, что здесь планируется возвести медицинский кластер, - пояснил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов. - Почему здесь? Потому что в городе уже нет территорий, где можно было бы размещать крупные социальные объекты. И это касается не только медицины, но и спортивных, и образовательных сооружений. В данном случае проект медицинского кластера на данной территории уже готов. Главным объектом здесь станет онкологический центр. Рядом должны появиться еще две больницы - центр реабилитации инфекционной больницы и центр радионуклеидовой терапии. Здесь же могут быть возведены сопутствующие сооружения - гостиница для приезжих, небольшой бизнес-центр. В скором времени уже планируется выход на строительную площадку.

Ну а чтобы обеспечить транспортную доступность всех этих объектов, значительные изменения ожидают и здешнюю дорожную инфраструктуру. В первую очередь, речь идет о строительстве двухуровневой развязки в районе деревни Ольгино.

- Из-за маленькой пропускной способности на данном участке необходимость в строительстве этой развязки назрела довольно давно, - уверен заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Николай Ермолаев. - В настоящее время проектирование данного объекта уже завершено. 4 октября 2019 года мы получили положительное заключение экспертизы. Реализация этого проекта планируется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, планируется частичное финансирование данного объекта за счет средств федерального бюджета. В настоящее время Нижегородской области на эти цели выделено 500 миллионов рублей. В середине декабря планируется заключить контракт на выполнение этих работ, чтобы завершить строительство в 2021 году.

КОНКРЕТНО

Какой будет двухуровневая развязка в Ольгино:

• Протяженность - 1,5 километра

• Расчетная скорость - 80 километров в час

• Количество полос - 4