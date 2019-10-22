Лучший участковый Нижегородской области Виктор Артамонов: «Раньше я мечтал работать в ГАИ»

В Нижегородской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Его победителем стал сотрудник отдела полиции № 7 Советского района Нижнего Новгорода 29-летний Виктор Артамонов, набравший наибольшее число голосов в ходе открытого голосования. Теперь ему предстоит защищать честь региона на федеральном уровне. «Комсомолка» встретилась с лучшим нижегородским участковым и выяснила, как выглядят современные Анискины.

- Как давно вы работаете в полиции и как стали участковым?

- На самом деле я с детства мечтал здесь работать, с восторгом смотрел на Толика Дукалиса из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей». Правда, мне больше нравилась служба в ГАИ. Там и форма красивая, и много общения с людьми. После окончания юридического факультета ННГУ в 2012 году несколько лет я поработал юристом, но гражданская служба оказалась не по мне, и я устроился в полицию. Как и все, поначалу я был простым рядовым. А потом появилась вакансия участкового уполномоченного в Советском районе. Ну, я и согласился.

- Никогда не жалели о своем выборе?

- Никогда. На самом деле работа участкового как никакая другая близка к населению. Ты помогаешь людям встать на путь исправления и потом наблюдаешь, как они начинают новую жизнь. Разве можно о таком жалеть?

- Как выглядит обычный рабочий день участкового?

- Прежде всего мы работаем с обращениями граждан. Около двух лет назад нам дали служебные симкарты, и теперь мы на связи с жителями круглосуточно. За день поступает от 15 до 30 звонков. Так что работа есть всегда! Обращения самые разные: кто-то просит снять забравшуюся на дерево кошку, кто-то беспокоится о пожилом родственнике, который долго не выходит на связь. А в 2018 году нам удалось накрыть настоящий наркопритон. Как оказалось, один из местных жителей, злоупотребляющих алкоголем, пускал к себе в квартиру наркоманов. В обмен те давали ему деньги на выпивку. К счастью, преступление удалось вовремя пресечь.

- А как относится семья к такой круглосуточной службе?

- С пониманием. Моя супруга тоже окончила юридический факультет и сейчас работает в арбитражном суде. Она всегда и во всем меня поддерживает. У нас подраста.т двое замечательных малышей - 6-летняя дочка Верочка и 3-летний сын Сашенька. Дочь мной очень гордится и всем в детском саду рассказывает, что ее папа милиционер. А когда меня выдвинули на конкурс «Народный участковый», так она больше всех за меня болела. Сынишка пока еще мало что в этом понимает, но любимая игрушка у него - полицейская машина. Так что, надеюсь, тоже пойдет в органы!

КСТАТИ

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России совместно с издательским домом «Комсомольская правда». В этом году конкурс проходит уже в девятый раз. Финальный этап голосования состоится с 1 по 10 ноября на сайте информационного партнера - издательского дома «Комсомольская правда» kp.ru. Победитель получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот». Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции.