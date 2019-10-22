В Нижнем Новгороде пройдет масштабный бесплатный мастер-класс от международного бренда акустики Bowers&Wilkins

Чтобы разбираться в звуке, необязательно быть аудиофилом и иметь музыкальный слух. Мы расскажем, как правильно подбирать компоненты и чувствовать разницу в звучании.

Масштабное мероприятие состоится 26 октября в салоне PULT.ru Нижний Новгород.

Гости мероприятия смогут лично убедиться, как звучит напольная и полочная акустика Bowers&Wilkins. Будет возможность протестировать модели, а так же задать интересующие вопросы представителям бренда. На мастер-классе так же расскажут о новых продуктах и технологии производства.

И это еще не все — всех гостей ждут подарки и приятное общение.

Британская компания Bowers & Wilkins (или просто B&W) занимается производством Hi-Fi акустики от среднего до топового класса с 1966 года и является одним из мировых лидеров в данном сегменте.

Мастер-класс будет проходить в особенном месте: салон PULT.ru является «раем» для любителей отличного звучания. Здесь есть возможность не только совершенно бесплатно прослушать акустику до покупки в специализированных комнатах прослушивания с удобными креслами и вкусным кофе, но и получить консультацию от лучших экспертов.

Время: 26 октября в 13:30

Место: Салон PULT.ru Нижний Новгород

Адрес: Нижний Новгород, ул. Минина 22/4

Ссылка на бесплатную регистрацию и подробная информация.

Общество с ограниченной ответственностью «ПУЛЬТ.ру» 107497, Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, Э 1, ПОМ 5, К 15, ОФ 107 ОГРН 1097746802713