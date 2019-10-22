Как подготовить своего ребенка к школе

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка успешным и счастливым. Чаще всего это ассоциируется с хорошей учебой в школе. Именно школа является первым рейтингом ребенка, первой оценкой так называемой успешности.

Однако все чаще современные учителя сталкиваются с тем, что уже с первых классов появляются отстающие ученики. Они «ленятся», не слушают учителя, могут в середине урока залезть под парту, «считают ворон», «не слышат», когда к ним обращаются. На языке психологов это звучит как «несформированная позиция школьника», на языке неврологов «синдром дефицита внимания с гиперактивностью или без нее, на языке учителя начальных классов «ребенок, не справляющийся со школьной программой».

Родители недоумевают – как же так, ведь ребенок смышленый, у него неплохо развита логика, он вроде бы способный, но вот что-то «не идет». «Не идет» может выражаться в разных видах – не умение писать или читать, когда все одноклассники уже давным-давно читают и радуют учителя каллиграфическим почерком (на языке специалистов это дисграфия и дислексия), сложности с математическими действиями (дискалькулия) и так далее. Вот таких проблем может быть одна-две, а может быть воз и маленькая тележка, и каждая из них мешает нормальному обучению ребенка.

Такие дети были всегда, и они практически с первого класса попадали в разряд неуспевающих. Но с взрослением ребенка проблема только усугубляется. Сложности, если с ними не работать, никуда не уходят. Более того, с каждым годом ребенку становится все сложнее – он не успевает за темпом в классе, техника чтения по всем нормативам ниже удовлетворительного уровня, в диктантах и даже списываниях от 7 ошибок и более. Список можно продолжать бесконечно. Тем не менее, выход всегда есть.

В последнее время вопросу обучения детей с особенностями (так вкратце можно назвать отстающих детей, детей с парциальными задержками, детей с дефицитом внимания и т.д.) уделяется особое значение. Уже существует проект создания реабилитационного центра для таких детей от больницы им. Семашко. Это не удивительно, ведь с каждым годом таких детей становится все больше, при этом причины таких явлений не известны, стандартно называют экологию, которая бесспорно ежегодно ухудшается. По данным исследований 20-тилетней давности детей с особенностями насчитывалось около 10%, то есть это 3 ученика в классе с наполняемостью 30 человек. Сейчас наверняка это число возросло, и можно встретить не 3 человек в обычном классе, а как минимум 5.

Можно ли помочь таким детям? Однозначно, да. Для этого необходимо изначально пройти диагностику нескольких специалистов. Главные друзья детей с особенностями – психолог, дефектолог, логопед и нейропсихолог. Каждый специалист отвечает за свою область, и комплексная работа помогает не только определить, что именно мешает ребенку в обучении, но и избавиться от самих причин, вызывающих эти сложности. Несмотря на то, что каждый специалист имеет свою область, во многом их работа может пересекаться для достижения лучшего результата, тем более, идут они к одной цели.

- Психолог определяет, как хорошо у ребенка развиты высшие психические функции , а так же работает с психологическим состоянием ребенка.

- Дефектолог работает со сложностями в обучении и подбирает методики, которые позволяют легче усваивать программный материал.

- Логопед работает с речью, но это не только постановка звуков, в школьном возрасте это дисграфия и дислексия.

- Нейропсихолог определяет, какие зоны мозга у ребенка плохо развиты и подбирает упражнения, способствующие их развитию.

Лучше всего не дожидаться начала появления трудностей, а заранее подготовить ребенка к процессу обучения.

Сегодня вряд ли можно встретить такого ребенка, который бы не посещал никаких курсов для подготовки к школе. Это очень похвально – родители понимают необходимость дополнительных занятий, стараются заранее предотвратить появление сложностей в учебе, научить ребенка читать, подготовить руку к письму, сформировать математические представления. Однако этого недостаточно.

Любой учитель начальных классов, любой психолог расскажет, что главным в процессе обучения является не заблаговременное обучение письму и чтению, а именно психологическая составляющая. Ребенок сможет учиться нормально тогда, когда он будет готов к этому процессу. Например, огромное значение имеет произвольность психических процессов (памяти, внимания и т.д.). Произвольность начинает сформировываться в возрасте 6 лет, но иногда этот процесс занимает более длительное время. Что такое произвольность? Это способность ребенка делать то, что ему не очень нравится, но то, что нужно делать, то есть способность прикладывать волевое усилие. Именно у детей, у которых страдает произвольность, и выявляют СДВ (синдром дефицита внимания), который на данный момент стоит на первом месте причин неуспешного обучения ребенка в школе. Поэтому крайне важно не просто научить ребенка читать и писать, но и помочь ему научиться учиться. Это и есть комплексный подход.

На сегодняшний день есть центр, в котором успешно практикуется именно комплексный подход к подготовке ребенка в школе. Опытные специалисты проведут диагностику ребенка и смогут определить, что именно может стать причиной его неуспеваемости и преодолеть эти трудности в самом начале, не допуская того, что ребенка в первом же классе запишут в «неуспешные» ученики. Это инклюзивный центр «Детство» (г. Нижний Новгород, Союзный проспект, 2г). Почему инклюзивный? Да потому что в нем успешно развивают и готовят к школе совершенно разных детей и с особенностями, и без них. Специалисты помогают ребенку стать успешным, работают с теми психическими функциями, которые являются не до конца сформированными, помогают избавиться от уже имеющихся трудностей в школе и детском саду, развивают произвольность и самоконтроль, дают рекомендации родителям по занятиям с ребенком дома. Все сотрудники центра преследуют одну цель – показать ребенку, что он сможет, что у него все получится, что он сможет учиться не хуже, чем остальные.

Лучше всего предупредить проблему до ее появления, поэтому лучшим вариантом становится ситуация, когда родители задумываются о школе не за год, а за два – это позволит ребёнку лучше подготовиться, в том числе психологически. Уже в возрасте пяти лет специалисты смогут определить, есть ли особенности у ребенка, над чем стоит работать, что необходимо исправить к школе. Но если у вас нет этого времени в запасе, то это не повод откладывать визит в «Детство». Специалисты центра успешно работают и с дошколятами, и со школьниками, помогая каждому ребенку раскрыть свои таланты. Подробнее вы можете узнать по телефону: +7(920) 033-01-79.