2019-10-21T15:23:07+03:00
Общество

Людям старшего возраста дали шанс круто поменять жизнь

В Нижегородской области стартовали федеральная программа переобучения предпенсинеров по стандартам WorldSkills
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Обработка листового железа - профессия востребованная на рынке труда.Обработка листового железа - профессия востребованная на рынке труда.
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Получать новые знания и умения сегодня хотят не только молодые, но и те, кому за 50. Они полны сил и желания работать. Более того, - готовы осваивать новые профессии или повышать свою квалификацию. Для них Союз Ворлдскиллс Россия по заказу Министерства труда разработала курсы, где можно бесплатно освоить 122 профессии.

В Нижегородской области обучение проводится на базе колледжей и техникумов. Например, Нижегородский индустриальный колледж предлагает две профессии: технология моды и обработка листового металла. Изучать технологии моды предпенсионеры начнут с 5 ноября, а курсы по обработке металла стартовали 23 сентября. Кроме того, есть программы компьютерного черчения CAD, слесарное дело и сварочное производство.

- Полученные знания пригодятся и для работы, и на перспективу, - рассказала «КП» руководитель Инновационного ресурсного центра при колледже Алена Шканакина. – Например, сейчас у нас проходит обучение преподаватель сантехники. Учит, в том числе, сварке. В нашей программе он может расширить знания, освоив аргоновую сварку.

Обучение проходит четыре раза в неделю по три с половиной часа. Всего же курс длится два с половиной месяца.

Демонстрационный экзамен в Нижегородском индустриальном техникуме назначен на 28 октября. Выпускникам необходимо будет сделать чертеж на компьютере, нанести плоскостную разметку, вырезать и собрать образец с помощью полуавтоматической сварки. В итоге должна получиться кабина автомобиля.

Ученики старшего возраста относятся к занятиям серьезно. Ведь среди них есть те, кто хочет кардинально изменить жизнь. После экзамена сдавшие его получат кроме обычного свидетельства скиллс-паспорт международного образца. Российские работодатели его ценят.

Следующая группа по обучению обработке листового металла в Нижегородском индустриальном колледже стартует 29 октября. Группа по обучению технологии моды – 5 ноября. Скоро здесь появится еще одна компетенция – поварское дело. Кстати, на повара можно обучиться и в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

- парикмахерскому делу обучают в Нижегородском колледже малого бизнеса ,

- электромонтажу - в Выксунском металлургическом колледже»,

- компетенции «графический дизайн» и «физическая культура, спорт и фитнес» можно освоить в Дзержинском педагогическом колледже можно ,

- кузовному ремонту обучают в Нижегородском автотранспортном техникуме,

- компетенциям «кирпичная кладка» и «плиточная облицовка» обучат в Перевозский строительный колледж

- обработке листового металла - в Шахунском агропромышленном техникуме -.

КСТАТИ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru - ввести контактные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. Освоить новую специальность или повысить квалификацию могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет, мужчины 56-60 лет и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Программа переобучения проходит по всей России. Она разработана Союзом Ворлдскиллс Россия по заказу Министерством труда.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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