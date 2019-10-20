«Камикадзе или осенняя депрессия»: Под Молитовским мостом в Нижнем прошелся канатоходец

Свидетелями необычного зрелища в Нижнем Новгороде сегодня стали десятки горожан – прямо под Молитовским мостом прошелся канатоходец. Первыми об удивительном экстремале в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Сейчас под Молитовским мостом идёт канатоходец, - рассказал нижегородец Андрей Марушин.

За таинственным незнакомцем наблюдали десятки нижегородцев. Многие старались сделать фото и видео необычного зрелища.

- Когда я приехал, он сидел примерно посередине каната, - рассказал Иван Калякин. – Потом он предпринял несколько попыток пойти дальше, в итоге ползком вернулся на мост.

Прохожие рассказали, что до него пыталась пройти девушка, но ее сдувало ветром, и она тоже вернулась.

Кто оказался этим таинственным экстремалом, пока неизвестно. Однако эти снимки вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях.

- Не больно и ходец-то он, - прокомментировал Александр Логинов. - Ползец скорее всего.

- Вообще-то мост является режимным объектом, а может быть, он там плохое задумал? – предположил Евгений Зинин. - А вы наблюдаете!

- Камикадзе или осенняя депрессия, - высказала свое мнение Наталья Кудашова. - Очень хочется узнать, чем все это закончиться.