Срок планового отключения горячей воды в Нижнем Новгороде сократят. Соответствующее поручение было дано главой города Владимиром Пановым замглаве Виктору Сдобнякову и АО «Теплоэнерго».

По словам Виктора Сдобнякова, предприятиями «Росатом» и «Теплоэнерго» уже разработан комплекс мероприятия по оптимизации и модернизации работы , и это позволит уменьшить периоды отключения горячего водоснабжения в летнее время.

- Перед «Теплоэнерго» строит задача максимально сократить сроки отключения ГВС во время летних профилактических ремонтов там, где это возможно, - заявил заместитель главы Нижнего Новгорода.

Как сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, мероприятия по сокращению срока отключения горячей воды будут проходить в три этапа. Сначала предприятие внедрит новый регламент проведения профилактических ремонтных работ, до 2020 года планируется строительство постоянных трасс-перемычек для переключения нагрузок с одного источника на другой.

К 2024 году «Теплоэнего» намерено модернизировать источники тепла и заменить сети горячего водоснабжения на более надежные - из сшитого полиэтилена

- В районах, где прогнозируется дефицит мощности существующих источников, будут построены новые. В жилых домах и социальных учреждениях планируется установить индивидуальные тепловые пункты, - пояснил Илья Халтурин.

Напомним, что летом 2019 года в Нижнем Новгороде отключали горячу на несколько дней.