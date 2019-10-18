2019-10-18T16:19:43+03:00
Общество

Срок планового отключения горячей воды в Нижнем Новгороде сократят

«Теплоэнерго» планирует строительства постоянных трасс-перемычек и заменить сети горячего водоснабжения на более надежные
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Срок планового отключения горячей воды в Нижнем Новгороде сократят. Соответствующее поручение было дано главой города Владимиром Пановым замглаве Виктору Сдобнякову и АО «Теплоэнерго».

По словам Виктора Сдобнякова, предприятиями «Росатом» и «Теплоэнерго» уже разработан комплекс мероприятия по оптимизации и модернизации работы , и это позволит уменьшить периоды отключения горячего водоснабжения в летнее время.

- Перед «Теплоэнерго» строит задача максимально сократить сроки отключения ГВС во время летних профилактических ремонтов там, где это возможно, - заявил заместитель главы Нижнего Новгорода.

Как сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, мероприятия по сокращению срока отключения горячей воды будут проходить в три этапа. Сначала предприятие внедрит новый регламент проведения профилактических ремонтных работ, до 2020 года планируется строительство постоянных трасс-перемычек для переключения нагрузок с одного источника на другой.

К 2024 году «Теплоэнего» намерено модернизировать источники тепла и заменить сети горячего водоснабжения на более надежные - из сшитого полиэтилена

- В районах, где прогнозируется дефицит мощности существующих источников, будут построены новые. В жилых домах и социальных учреждениях планируется установить индивидуальные тепловые пункты, - пояснил Илья Халтурин.

Напомним, что летом 2019 года в Нижнем Новгороде отключали горячу на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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