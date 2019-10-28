Под Нижним Новгородом банк пытается забрать дом у ветерана Великой отечественной войны из-за долгов дочери

Долги по кредитам загнали 88-летнюю нижегородку Антонину Сергеевну Богатову, ветерана Великой Отечественной войны, в тяжелую ситуацию. В ближайшее время женщина может остаться без жилья. Причем долги образовались не у нее самой, а у дочери, которая узнала о том, что обязана выплатить банку три миллиона рублей, только четыре года назад.

Когда родные Антонины Сергеевны начали копаться в случившемся, выяснилось, что виноваты в регистрационная служба, и сомнительные подруги ее дочери.

«Ошибку заметили только, когда начали отбирать дом»

Дом без пристроя площадью чуть больше 36 квадратных метров Антонина Сергеевна построила еще в советские годы. В начале 90-х женщина подарила его своим детям – дочери и сыну. А еще через пару лет она утеплила пристрой, провела туда газ и электричество, обустроив там котельную. Соответствующие сведения были зарегистрированы в бюро технической инвентаризации, что следует из технического паспорта. И площадь дома увеличилась до 67,7 квадратных метра.

В 1995 году сын Антонины Сергеевны умирает, и единственная дочь пенсионерки признала за собой право собственности на жилой дом площадью 36,1 квадратных метров. Суд постановил – оформить необходимые документы.

В 2011 году дочь пенсионерки – Марина Прыгунова – по сложившимся обстоятельствам вынуждена была взять кредит под залог недвижимости. А потом еще один кредит, чтобы закрыть первый. Долги она отдавала своей подруге – управляющей банком. И казалось, что проблема решена.

Но через четыре года Марину ошарашили новостью.

- Только в 2015 году я узнала, что на мне все еще два кредита. Моя подруга меня кинула. И теперь я должна три миллиона рублей, - рассказывает женщина.

Банк, которому нижегородка должна вернуть деньги, сразу же заинтересовался недвижимостью, которую Марина оформляла под залог – дом в поселке Дачный, где сейчас проживает ее мать – ветеран ВОВ. И тут выясняется еще один нюанс: оказывается, тогда, в 90-е годы регистрационная служба допустила ошибку и оформила на Марину не 36 квадратных метра, а все 67,7!

- Меня тогда обязали сделать кадастровый паспорт. И регслужба невзирая на решение суда, где были указаны лишь 36 квадратов, оформила всю площадь на меня.Ошибку заметили только тогда, когда банк начал претендовать на дом, - делится дочь Антонины Сергеевны.

На улицу или в дом престарелых

- Получается, моя мама остается на улице из-за ошибки регслужбы и недобросовестного поведения банка. Потому что банк-то прекрасно знал, что мне принадлежит только половина дома, - оправдывается Марина.

Теперь 88-летняя Антонина Сергеевна должна покинуть собственный дом из-за долгов собственной дочери и ошибки регистрационной службы.

Как сообщили «Комсомолке» в министерстве социальной политики Нижегородской области, взыскание на дом пенсионерки и земельный участок было обращено по решению Дзержинского городского суда в 2016 году.

- Право собственности на часть жилого дома оспаривалось Богатовой А.С. по отношению, в том числе к дочери, Прыгуновой М.П., в судебном порядке. Дзержинским городским судом в удовлетворении исковых требований заявительницы отказано. Нижегородским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения, - объяснили в пресс-службе.

В июле 2019 года администрация Дзержинска отказалась признать Антонину Сергеевну малоимущей в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

- А именно в связи с обеспеченностью заявителя общей площадью жилого помещения более учетной нормы, установленной по Дзержинску, - говорится в официальном документе.

И тогда чиновники предложили пенсионерке переехать в специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста и инвалидов. На территории Нижегородской области их семь – в Балахнинском, Богородском, Городецком, Ковернинском, Краснобаковском, Шарангском районах и в Шахунье.

- В случае согласия Богатовой А.С. на размещение в одном из Спецжилдомов Нижегородской области государственным казенным учреждением Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» ей будет оказано содействие в сборе всех необходимых документов, - пояснили «Комсомолке» в ответе на официальный запрос.

«Документа на выселение нет»

Как сообщили в социальных сетях, выселить Антонину Сергеевну должны были еще в середине октября, однако процесс приостановлен, так как в деле появились новые обстоятельства и ведется процесс в Арбитражном суде.

«Комсомолка» отправила запрос в Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, чтобы узнать, была ли выселена женщина.

- У нас нет исполнительного документа на выселение Антонины Сергеевны Богатовой, - сообщили в пресс-службе.

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