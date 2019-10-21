Команда «Синий Git» ИИТММ ННГУ победила в хакатоне Теплоэнерго

Первый хакатон Теплоэнерго, прошедший в Нижнем Новгороде 12-13 октября, дал новые возможности для решения важных вопросов теплоснабжения и продемонстрировал большой потенциал студентов нижегородских вузов.

Призовой фонд компании-организатора составил 150 тысяч рублей. За 36 часов мозгового штурма первое место за проект по теме «Создание единой системы управления технологическими процессами АО «Теплоэнерго» заняла команда «Синий Git» ИИТММ ННГУ. На втором месте оказалась команда ННГАСУ, на третьем - НГТУ имени Алексеева.

- Могу сказать, что мы получили хорошие концептуальные предложения. На наших производственных участках, безусловно, найдут применение те проекты, которые ребята показали и готовы дальше развивать. Ряд проектов имеет такую серьезную степень проработки, что фактически их можно применять в самый кратчайший промежуток времени, - заявил по итогам мероприятия гендиректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Он также сообщил, что компания продолжит взаимодействие с разработчиками, выступившими на хакатоне Теплоэнерго, а самые активные и перспективные участники могут в дальнейшем рассчитывать на предложение о работе.