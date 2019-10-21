2019-10-21T10:51:59+03:00
Происшествия

«Как и зачем?»: Нижегородец припарковал делимобиль в мусорных баках

По словам очевидцев, водитель и пассажиры сразу же скрылись с места ДТП [фото, видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Евгений ЗининФото: Евгений ЗининФото: СОЦСЕТИ
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Компания молодых людей на иномарке протаранила мусорные баки рядом с одним из жилых комплексов Нижнего Новгорода. ЧП произошло вечером в воскресенье, 20 октября. Фотографии и видео с места происшествия уже разлетелись по всем социальным сетям.

Пострадало имущество супермаркета, а точнее контейнерная площадка и мусорные контейнеры, в которые, как в гараж, был припаркован автомобиль, - поделились очевидцы.

Несколько человек, которые ехали в транспортном средстве, тут же покинули место происшествия. Автомобиль был арендован ими в одной известной каршеринговой фирме – «Делимобиль». Поэтому водитель оставил его в мусорных баках и скрылся.

Фото: Евгений Зинин

Фото: Евгений Зинин

Это уже не первая авария, в которой участвуют арендованные авто. Были даже дорожно-транспортные происшествия с погибшими.

- Когда вижу их в зеркале, лучше пропущу... заметил - летают по городу, - написал в комментариях под постом Александр Махортов.

- Кто-то попал на новую тачилу, - добавил Максим Сакулин.

- Они частично застрахованы. Лимит выплаты по вине водителя около 30 тысяч рублей, - напомнил Макс Талялев.

Некоторые даже предположили, что автомобиль был загнан на мусорную площадку специально, якобы виновника теперь не найдут.

Нижегородский каршеринг такой безжалостный и беспощадный!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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