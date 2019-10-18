5 способов сделать жизнь ребёнка интересней, а вашу — проще

Современные малыши учатся обращаться со смартфоном или планшетом едва ли не раньше, чем с ложкой, а о том, что в Интернете есть много интересного, и вовсе знают с пеленок. Стоит ли противостоять такому прогрессу? На наш взгляд, куда лучше использовать преимущества технологий, а заодно - учить детей выбирать полезный контент и брать из онлайн-мира лучшее. И вот как это можно сделать.

1. Смотреть развивающие мультфильмы

Обычный видеохостинг для этого не очень подходит, так как вместе с мультиками ребенок получает доступ еще и ко влогам, и не подходящим ему по возрасту роликам. Поэтому надежней использовать детский мобильный онлайн-кинотеатр ivi kids, где собрана коллекция проверенных развивающих мультфильмов для дошкольников. В настройках родители могут установить возраст ребенка, и он сможет смотреть только те фильмы и истории, которые отвечают его уровню восприятия. Из доступных опций также защита от покупок и возможность отсортировать контент по интересам ребенка (11 познавательных разделов). ivi kids – правильные мультики.

2. Слушать аудиосказки

Делать это можно в Telegram, где есть каналы с классическими и современными сказками. Например, канал “Космос сказочник” каждый день публикует новые авторские и терапевтические сказки, здесь же можно послушать и полюбившиеся многим истории про Петсона и Финдуса. А канал “Живые сказки” знакомит детей со сказочными сюжетами Скандинавии, Китая, Италии и других стран.

3. Раскрашивать раскраски

Это, пожалуй, один из главных хитов! Мобильные приложения-раскраски обыгрывают сюжеты любимых мультфильмов (например, есть электронные раскраски по мотивам “Фиксиков” и “Трех котов”), учат буквам и цифрам и даже рассказывают библейские истории. Кроме того, они помогают справиться со стрессом, а также проявить фантазию и реализовать творческие задумки. И это, кстати, куда экологичней, чем переводить сотни листов бумаги!

4. Играть в познавательные игры

Игры на телефоне и планшете могут быть полезными и даже заменить курсы по подготовке к школе. Выбирайте такие, где игровой контент чередуется с познавательными задачками и упражнениями. Например, игровое приложение “Сказбука” учит ребенка размышлять и анализировать, развивает эмоциональный интеллект, помогает освоить на начальном этапе арифметику, чтение, английский.

5. Учиться рисованию и рукоделию

Онлайн-школы (например, SkillBerry или Lil School) учат рисовать, развивают креативность и творческое мышление. И все это не выходя из дома! Уроки лепки и дизайна для малышей, рисование любимых мультгероев, основы леттеринга для взрослых и детей, конструирование животных из бумаги - одним словом, у вас есть все шансы превратить собственную квартиру в большую творческую мастерскую!