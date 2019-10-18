«Теперь все будет хорошо»: Приемная мать Мультяшки рассказала о чудесном спасении дочери

Нижегородка Елена Котова, спасенная петербуржцами от возможной гибели, находится под наблюдением врачей. Местные жители навещают 25-летнюю девушку, а приемная мать не может нарадоваться, что ее дочка в безопасности.

Девушка была объявлена в розыск.Фото: СОЦСЕТИ

«Близкие не могут приехать»

О чудесном спасении Мультяшки (так местные жители Северной столицы прозвали невысокую русоволосую девушку, которая более полугода вела бродяжнический образ жизни) стало известно буквально на днях. Притом, что за судьбой девушки некоторые следили на протяжении полугода. Она как неприкаянная бродила неподалеку от Казанского собора. Один из наблюдателей не выдержал и написал о незнакомке в соцсетях: вдруг ее кто-то разыскивает?

- Еду ей покупают сочувствующие прохожие, что-то остается от многочисленных кафешек. В центре нет проблемы найти себе поесть. Но впереди сезон дождей, а в ночлежку уходить с улицы не станет. Останется тут же, ночуя под открытым небом. А это воспаление легких и тому подобное, - поделился Володя Роденков, работающий садовников в Казанском сквере.

У Мультяшки есть малолетняя дочка Жасмин.Фото: СОЦСЕТИ

История Мультяшки мгновенно привлекла внимание неравнодушных. Среди них оказалась художница Аня Абрашина, которая также периодически натыкалась на девушку в одежде с чужого плеча в центре Петербурга.

- Проблем в том, что девушка не идет на контакт. Нужен специалист! - заключила Аня в конце сентября.

Обнаружив в сети ориентировку поискового отряда «Лиза Алерт» на 25-летнюю Лену из села Крутой Майдан Вадского района Нижегородской области, Аня Абрашина сумела разыскать семью Мультяшки. Почти сразу связалась с родственниками, но… особо это не помогло.

- Близкие Лены находятся в другом городе и по многим причинам не имеют возможности приехать за ней в Питер. Подтвердилось также, что ей необходима медицинская помощь, а именно госпитализация с постоянным наблюдением специалистов, - рассказа Володя Роденков. - Но незнакомым людям с улицы, которые не являются родственниками и не имеют никаких полномочий как представители какой-либо организации что-то в этом плане сделать сложно, даже с согласия непосредственно родителей.

С трудом верится, что последние полгода эта девушка носила в карманах мертвых птиц.Фото: СОЦСЕТИ

Общественность, ясное дело, возмутилась: как же так? Родители потеряли дочь, а теперь, когда она нашлась, отказываются приехать и забрать ее. Но садовник Володя спокойно пояснил, что речь идет о многодетной семье, где не все так просто.

- Женщина одна, оставить хозяйство не на кого. В полиции какие-то сложности вроде. Но она еще раз попробует написать заявление, чтобы объявили ее в розыск и связались с нашим районным отделом полиции, - ответил петербуржец.

А 12 октября Аня Абрашина объявила: Лена в больнице!

По словам спасительницы Ани Абрашиной, Лена пробудет в больнице довольно продолжительное времяФото: СОЦСЕТИ

«Спит в кустах и слышит голоса»

Под присмотром специалистов Лена Котова оказалась не с первой попытки. По словам Абрашиной, пристроить в медучреждение она пробовала несколько раз, но тщетно.

- В субботу 5 октября Лену опять не забрали в больницу, - сообщила женщина на своей странице в «Фейсбуке». - У нее температура, явно застужены почки, есть бред, атаксия. Она упрямо отказывается от госпитализации, но делает это в силу своего психического состояния. У Лены подтвержденный психиатрический диагноз. Уже более полугода она не принимает лекарственные препараты и не получает медицинскую помощь.

Чего только не делала жительница Петербурга, чтобы устроить Мультяшку в больницу. Писала обращения в полицию (девушка находится в розыске), Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге, в Мальтийскую службу помощи, звонила на горячую линию горздрава… Но каждый раз в ответ слышала что-то вроде «Мы нарушим права человека, если заберем девушку в больницу против ее воли».

- Это все верно, она против. Но она носит мертвых птиц в карманах, на зиму собирается идти жить в лес, спит в кустах, на ветках и слышит голоса. Ленина мама, которая находится далеко, пишет: «Что случилось? Почему так? В прошлый розыск мы хотели присутствовать, когда ее из полиции забирала скорая в психоневрологический, но нам сказали, что она совершеннолетняя и нам даже не дадут ее увидеть или отказаться от лечения и забрать к себе в Нижегородскую область…», - вспоминает Аня.

И вот несчастную девушку удалось отдать в руки медикам. Активисты приходят повидать Мультяшку, приносят гостиницы, интересуются делами.

- У нее все хорошо. Лечится. Народу в отделении много, действительно много, - сообщила петербурженка. - После часов посещения есть группы для близких пациентов с клиническими психологами. Люди могут задать все интересующие их вопросы: как жить дальше, как принять болезнь близкого человека, что их ждет после выписки и так далее. Не могу сказать, что посещение оставило какое-то тягостное впечатление, скорее наоборот - больница как больница. Никаких викторианских ужасов. В одной «обычной» больнице в приемном покое было страшнее, ей богу.

«Она нуждается в лечении»

После первой публикации про нелегкую судьбу Мультяшки «Комсомолка» отыскала в соцсетях ее приемную маму. Однако та на контакт идет неохотно. На вопросы о девушке, которая находится в розыске больше года, отвечает односложно, хоть и доброжелательно.

- Теперь все будет хорошо. Извините, пожалуйста, комментировать тяжело. Поймите нас правильно. Рады, что Лена в тепле и под присмотром врачей, - ответила Елена Котова-Шевченко.

Художница Аня Абрашина, благодаря которой у 25-летней Лены появилась крыша над головой, трехразовое питание и возможность получения круглосуточной медицинской помощи, также не стремится общаться с журналистами. Она аргументирует это тем, что мало кто из СМИ хочет оказать реальную помощь нижегородке. «Комсомолка» постаралась объяснить, что публикации в прессе могут помочь собрать деньги для Мультяшки на билет до дома. Однако выяснилось, что пока речи о возвращении в родную Нижегородскую области не идет.

- Сейчас не требуется помощь с билетом. Лена пробудет в больнице довольно продолжительное время, - сообщила собеседница «Комсомолки». - Потом мы будем смотреть по ситуации.

По словам Ани, девушка долго не получала медицинскую помощь, и это не пошло ей на пользу.

- Она нуждается в лечении, ее нельзя никуда забирать сейчас, - заключила петербурженка.

Тем временем у 25-летней Лены Котовой из Крутого Майдана есть малолетняя дочка Жасмин. Как рассказали активисты, общающиеся с приемной семьей Мультяшки, с ребенком все хорошо, она под присмотром.

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