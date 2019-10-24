Транспортную карту «Ситикард» теперь можно пополнить в салонах связи Tele2

Tele2 расширила линейку неоператорских сервисов, доступных посетителям фирменных салонов связи. Теперь нижегородцы могут пополнить счет своей транспортной карты в десятках розничных точек оператора в городе и области.

Tele2 продолжает развивать дополнительные сервисы для клиентов в фирменной сети дистрибуции. С октября текущего года посетителям розничных точек Tele2 в Нижнем Новгороде доступна услуга по пополнению счета транспортной карты оператора системы «Ситикард». Клиенты девяти салонов связи оператора могут с помощью сотрудника Tele2 внести денежные средства для пополнения электронного кошелька транспортной карты или продления любого электронного проездного билета.

Зачисление денежных средств на счет карты происходит автоматически на следующие сутки в момент оплаты проезда пассажиром. При этом владельцы смартфонов на платформе Android, поддерживающих бесконтактную технологию NFC, могут воспользоваться мобильным приложением «Ситикард» для моментального зачисления платежа.

Адреса салонов связи Tele2 в Нижнем Новгороде, где можно пополнить баланс транспортной карты «Ситикард»:

г. Нижний Новгород, пл. Революции, д.9 (ежедн. 09:00-21:00)

г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.3 (ежедн. 10:00-21:00)

г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.5 (ежедн. 10:00-22:00)

г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.3 (ежедн. 09:00-21:00)

г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.2 Б (ежедн. 09:00-21:00)

г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.2 А (пн-пт 09:00-20:00, сб-вс 09:00-19:00)

г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.105 (ежедн. 10:00-22:00)

г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д.11 (ежедн: 10:00-21:00)

г. Нижний Новгород, ш. Южное, д.2 Б (ежедн. 10:00-21:00)

с. Федяково, ТЦ «МЕГА» (ежедн. 10:00-22:00)

Пополнить счет транспортной карты клиенты Tele2 также могут в областных салонах связи оператора – в регионе работает еще более двадцати фирменных точек, где посетители могут продлить свой электронный проездной билет. Услуга уже доступна в ряде салонов Арзамаса, Выксы, Дзержинска, Павлова, Сарова, Сергача, Ветлуги и других населенных пунктов. Полный список адресов распространения и пополнения транспортных карт в Нижегородской области можно посмотреть на сайте оператора системы «Ситикард».

Кроме пополнения транспортных карт в салонах связи Tele2 посетители могут воспользоваться такими услугами, как погашение кредитов, денежные переводы по стране и за ее пределами, страхование абонентского оборудования. Популярностью у клиентов оператора традиционно пользуются услуги по пополнению банковских карт, настройка мобильных устройств с помощью сервисов Яндекса, установка антивирусной защиты ESET. В фирменной рознице Tele2 также можно приобрести пакеты доступа к онлайн-кинотеатрам IVI, Okko или Wink и оформить карту рассрочки «Совесть».