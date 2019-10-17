2019-10-17T19:09:53+03:00
Происшествия

Дело многодетной матери, организовавшей в Нижнем синдикат по продаже детей, передано в суд

Продать ребенка 39-летняя Валентина Ляпунова пыталась семейной паре из Москвы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Дело многодетной матери, организовавшей в Нижнем синдикат по продаже детей, передано в суд. ФОТО: Движение "Альтернатива"Дело многодетной матери, организовавшей в Нижнем синдикат по продаже детей, передано в суд. ФОТО: Движение "Альтернатива"
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Нашумевшее дело 39-летней Валентины Ляпуновой, пытавшейся продать ребенка за 350 тысяч семейной паре из Москвы, передано в суд.

Напомним, эта история прогремела на всю страну в феврале 2019 года. Тогда москвичка Наталья Иннокентьева (имя героини изменено – прим. Ред.) наткнулась в интернете на странное объявление, в котором предлагалось…купить ребенка. Как оказалось впоследствии, автором шокирующего объявления была 38-летняя многодетная мать-одиночка из Нижнего Новгорода Валентина Ляпунова. У нее в семье и без того уже подрастали четыре сыночка и лапочка-дочка. И еще один голодный рот в планы никак не вписывался.

- На восьмом месяце беременности я сделала кесарево сечение, - рассказывала москвичам Валентина. – Ну, сами понимаете, чтобы соседи лишние вопросы не задавали: куда ребенок делся, кто отец, как роды прошли… А тут никто даже ничего не заметил. Так что можете не переживать, все сделаем в лучшем виде: и ребенка получите, и документы на него. Можете приезжать в Нижний Новгород.

Вместо столицы Приволжья москвичи отправились прямиком к сотрудникам движения «Альтернатива», специализирующегося на борьбе с рабством. Ну, а уже оттуда супругов направили в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что Валентина Ляпунова вовсе не являлась матерью выставленного на продажу ребенка.

- По версии следствия, в 2018 году обвиняемая предложила беременной женщине, которая не желала воспитывать малыша, забрать ее новорожденного ребенка. В июле 2018 года она изготовила на роженицу поддельный паспорт, вклеив ее фотографию в документ другой женщины, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области. - Впоследствии документы на новорожденного были оформлены по представленной поддельной ксерокопии паспорта, с которой госпитализирована роженица. При этом фактически ребенок находился у обвиняемой. Именно этого малыша она и пыталась продать за 350 тысяч рублей семейной паре из Москвы.

Впрочем, как выяснилось в ходе расследования, это была далеко не единственное преступление многодетной мамочки. Ранее похожим способом она сама обзавелась двумя чужими малышами.

- После задержания подозреваемой было установлено, что она воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, двоим из которых она не являлась биологической матерью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Именно в отношении этих двух детей обвиняемая в 2012 году дважды аналогичным способом по поддельным документам совершала незаконные сделки с женщинами, родившими младенцев в роддомах на территории Москвы.

Благодаря этим двум приобретенным малышам, в 2015 году Валентина Ляпунова обзавелась собственным жильем. Подав в государственные органы сведения о наличии троих детей, она получила сертификат на материнский капитал. На него впоследствии она и купила квартиру.

- В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину в совершении инкриминируемых преступлений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас она находится под стражей, а уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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