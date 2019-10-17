2019-10-17T17:48:19+03:00
Звезды

Фанаты сравнили Ирину Пегову с Надеждой Крупской

А все из-за очков, купленных актрисой на барахолке [фото]
Анна МИГАЛОВА
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У артистки интересное хобби - она коллекционирует оправы очков.У артистки интересное хобби - она коллекционирует оправы очков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поклонники сравнили 41-летнюю Ирину Пегову с женой революционера Владимира Ленина. Ассоциации с Надеждой Крупской возникли из-за очков, приобретенных артисткой на барахолке. Фото в этих очках Пегова выложила в своем Инстаграме 17 октября.

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Эти очки с круглой оправой Ирина Пегова, вероятно, также отыскала на барахолке.
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По словам актрисы МХТ имени Чехова, она обожает коллекционировать различные оправы. Поэтому когда приходит на какую-нибудь барахолку или в антикварный магазин, первым делом интересуется, не завалялись ли старинные очки.

- Самая ценная оправа была куплена золотая, с дореволюционной пробой, необычной переносицей и необычными креплениями на дужках. Такие видела только один раз на картине в Русском музее, датированной 1850-ми годами, - рассказала знаменитость.

Однако те очки исчезли. И Ирина подозревает, что их попросту кто-то стащил.

Фанаты посочувствовали артистке и отметили, что в очках на фото она невероятно похожа на жену Ленина.

- В этих очках вы здорово напоминаете мне Надежду Константиновну, - подметила kostygina.irina.

- Надо Крупскую играть, - подтвердила tatiana_makarova888.

- В очках с округлой оправой ты кого-то напоминаешь… Ах, да! Жену Ильича Ленина! Можно сниматься даже без всякой пробы, - считает shvets.laura.

Только вот в копилке ролей знаменитой нижегородки уже есть роль Надежды Крупской. Она играет ее в спектакле «1917. Светлый путь». Кстати, на сцену артистка выходит именно в этих очках с круглой оправой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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