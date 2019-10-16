Испытано на себе: «Комсомолка» поработала волонтером в фонде «Сострадание»

Слезливые статьи про брошенных Шариков, чудесные истории спасения покалеченных четвероногих и умилительные рассказы о воссоединении дворняг и их новых хозяев…Так сложилось, что за время работы в «Комсомолке» про благотворительный фонд «Сострадание» я писала много и часто. Всякий раз, когда я приезжала в приют и с умилением разглядывала доверчивые мордашки щенков, мимо меня проходили люди в рабочей одежде и с собаками на поводках.

- Это волонтеры, - объясняли сотрудники фонда. – У нас каждый день аншлаг, едут со всего города – и дети, и взрослые! У нас работа всегда найдется.

Искренне восхищаясь этими людьми, я всегда обещала себе, что тоже обязательно как-нибудь сюда приеду в качестве волонтера. Это «как-нибудь» наступило сегодня.

«Оденьтесь соответствующе!»

Чтобы испытать на себе все прелести и сложности волонтерской жизни, накануне я позвонила в приют и предупредила о своем приезде.

- У нас есть две группы волонтеров: одни просто гуляют с собаками, другие – чистят клетки для животных. Вы что будете делать?

Сейчас в этом приюте насчитывается около 250 собак.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Все! – выпалила я

- Хорошо, только оденьтесь соответствующе, - предупредили меня. – Во что-нибудь, что вам уже не пригодится.

Предупреждение прозвучало угрожающе, и мысленно я уже рисовала себе настоящие Авгиевы конюшни. Истинный смысл сказанного дошел до меня, только когда я приехала в приют.

Для прогулок в "Сострадании" предусмотрен специальный вольер.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- У нас тут примерно 250 собак, - рассказали сотрудники фонда. – Сейчас выберем вам клетку, которую еще не чистили.

На самом деле обещанная «клетка» представляет собой огороженный вольер площадью 30-40 квадратных метров. В одном таком загоне содержится 5-6 собак довольно приличного размера, у каждой из которых на территории вольера есть своя собственная теплая будка. Так что бездомными этих собак можно назвать весьма условно – как-никак свой угол у них есть.

Инструмент волонтера - швабра и метла.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Вот ваш инструмент для работы, - с трудом перекрикивая оглушительный лай собачьей стаи, сотрудница фонда, кинолог Юлия Саманова протянула мне швабру, пластиковую метлу и большой пакет для мусора. – Как закончите, выходите из вольера. Только старайтесь прошмыгнуть побыстрее, чтобы собаки не разбежались.

- Так я буду убирать клетку при собаках? Их не будут выводить на это время? – с недоумением перепросила я. Идея зайти в клетку к пяти оглушительно лающим незнакомым Шарикам казалась мне в этот момент далеко не самой лучшей.

- Конечно, зачем же их выводить? Не волнуйтесь, они все у нас очень добрые, - попыталась успокоить меня Юля. Однако ее слова не возымели особого эффекта.

Будучи заядлой кошатницей, я всегда обожала животных всех мастей. Но в этот момент в вольер заходила, как в клетку к тиграм.

За сорок минут в вольере удалось собрат целый мешок сухих листьев.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Ты ведь не обидишься, если я не буду туда заходить? – подлила масла в огонь мой фотограф. После этой фразы я поняла, что ассоциация с тиграми возникла не только у меня.

Собачье счастье

Чтобы проскочить в вольер вместе с двумя метелками, мне понадобились считанные доли секунды. То, что было дальше, я осознавала с трудом. Пять уткнувшихся тебе в щеку носов, пять старающихся облизать тебя с головы до ног горячих языков и десять семенящих заложенных тебе на плечи передних лапок – все смешалось в одном потоке собачьей любви. Только тогда я поняла, что рабочая одежда нужна была вовсе не из-за грязной клетки, а из-за слишком восторженных обитателей приюта, готовых в буквальном смысле слова запрыгнуть тебе на руки.

Прогуливающийся на поводке подкидыш неизменно вызывает переполох среди собратьев.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Где-то сзади щелкал затвор фотоаппарата, но собак это мало волновало. В их преданных умных глазах я была потенциальной хозяйкой, которая может забрать кого-то из них домой. И только за это, они уже готовы были пойти со мной на край света.

Следующие сорок минут уборки пролетели незаметно, то и дело прерываясь на очередные поглаживания, облизывания и помахивания хвостом. Любые радости контактного зоопарка меркли на фоне этих пяти очаровательных дворняг. Самым сложным было вымести листву около их будок. Запрыгивая на крышу конуры, собаки старались так изловчиться, чтобы непременно лизнуть тебя в нос или обнять лапами за голову. Ей-богу, если бы не эти непрерывные излияния любви, вольер я бы вычистила вдвое быстрее. Впрочем, даже закончив уборку, уйти из клетки было не так-то просто – расставаться с этими четвероногими друзьями было невыносимо, и хотелось едва ли не всех их забрать к себе в квартиру.

Марса в приют хозяин привез на передержку и больше за ним не приехал.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Неспешная прогулка

Но впереди меня ждала еще одна важная работа – выгул засидевшегося в вольере Шарика. До этого весь опыт общения с собачьими у меня сводился к детским восторгам от имевшегося у бабушки волчака (смеси волка и собаки - прим. Ред.) и недавнему посещению таксы у подруги. Поэтому я была уверена, что вырвавшись на свободу, выданная мне собака мгновенно бросится на покорение новых просторов. Каково же было мое удивление, когда вместо этого трехлапая Герда улеглась у моих ног и с ожиданием уставилась мне в глаза. Казалось, единственное что ей нужно – это немного ласки.

Больше всего Герда нуждается в человеческом внимании.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Для прогулок в приюте «Сострадание» выделен большой вольер, оборудованный креслами для людей и игрушками для собак. Однако по-настоящему резвятся там только совсем молоденькие щенки. Остальные же собаки стараются не терять ни минуты, чтобы ощутить столь редкое проявление человеческой теплоты. Положить голову на колени, погладиться облезлым боком или облизать заботливые руки – вот, пожалуй, и все, что нужно этим доверчивым дворнягам. Так промчались еще полчаса.

Трехлапой Герде не столько важны прогулки, сколько забота и тепло.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- К нам приезжает довольно много волонтеров, - объясняет Юлия Саманова. – Из школ иногда приезжают целыми классами. В выходные бывает до сотни гостей, в будни чуть поменьше – человек 30-40. Но этого все равно не хватает. Чем больше людей приедут нас навестить, тем больше шансов у наших питомцев почувствовать человеческую заботу и тепло. А для них это самое ценное!