2019-10-16T12:43:13+03:00
Происшествия

«Чудом выжила»: В селе Какино воры избили и посадили в подпол на пять дней 79-летнюю пенсионерку

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело
Вероника КОТИК
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В селе Какино воры избили и посадили в подпол на пять дней 79-летнюю пенсионерку.В селе Какино воры избили и посадили в подпол на пять дней 79-летнюю пенсионерку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Настоящий кошмар пришлось пережить 79-летней жительнице села Какино в собственном доме – избитая и перепуганная, она провела в заточении целых пять дней без еды и воды. То, что после всего этого старушка осталась жива, иначе как чудом не назовешь.

- 9 сентября в Большеболдинский отдел полиции обратилась жительница села Итманово, которая сообщила об исчезновении ее 79-летней тети. По ее словам, пенсионерка не выходила на связь с 31 августа - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Поначалу полицейские не обнаружили в доме пенсионерки ничего подозрительного. Однако затем их внимание привлек люк в подпол.

- Прямо на люке стояли стол и телевизор, - рассказали в пресс-службе ведомства. – А сверху на него были навалены дрова и кастрюли.

Когда полицейские открыли люк, то обнаружили в подполе пенсионерку. По ее словам, в заточении она провела целых пять дней.

- Все началось с того, что несколько дней назад я оставила незапертой входную дверь, - сокрушалась старушка. – Ближе к вечеру в дом вломился мужчина в маске и начал требовать денег. А откуда у меня деньги? Всего-то при себе была тысяча рублей. Я ему их отдала, но ему, видимо, показалось мало. И он начал меня избивать. А потом посадмил в подпол и закрыл люк.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы племянница пенсионерки вовремя не забила тревогу. Лишь благодаря этому бабушке удалось выжить.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Сейчас по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый 41-летний житель Нижнего Новгорода. Ранее он жил в селе Какино и не раз бывал в доме у пенсионерки. Она хоть и не разглядела в темноте его лицо, но узнала его по голосу.

Сейчас мужчина уже задержан и доставлен в районный отдел полиции. Как оказалось, ранее он уже был судим, в том числе за кражу у этой же пенсионерки. Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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