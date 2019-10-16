Районная администрация попробует развернуть новые скамейки на Верхневолжской набережной

Удобные скамейки со спинками появились на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде 10 октября. Теперь во время прогулки жители и гости столицы Приволжья смогут присесть и передохнуть. А вот полюбоваться видами на реку и нижнюю часть города - нет. Дело в том, что рабочие установили скамейки «лицом» к фасадам домов, загородив ими смотровые площадки.

Вообще предполагалось установить все скамейки боком к реке, но некоторые поставлены к ней спиной.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в администрацию Нижегородского района, где рассказали, что «спиной» к реке поставлены не все лавочки на Верхневолжской набережной. И вообще это была вынужденная мера.

- Парковые диваны на Верхневолжской набережной установлены в одиннадцати смотровых карманах. В двух из них из-за установленных конструкций навигации не удалось разместить лавочки с боков кармана, - пояснил собеседник «Комсомолки». - Администрация района в ближайшее время рассмотрит вариант смещения конструкций навигации и парковых диванов.

Большая часть новых лавочек установлена боком к реке.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кстати, всего на Верхневолжской набережной теперь 22 новые скамейки. Также в конце прошлой недели парковые диваны появились на площади Горького (16 штук) и на набережной Федоровского со стороны гостиницы «Азимут» (семь штук).