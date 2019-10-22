2019-10-22T15:03:26+03:00
Общество

Сразу два торгово-сервисных центра KOLOBOX открылись в Нижнем Новгороде

Торжественные мероприятия прошли 17 октября [фото]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Теперь нижегородцы смогут воспользоваться ремонтно-сервисными услугами в двухэтажном центреТеперь нижегородцы смогут воспользоваться ремонтно-сервисными услугами в двухэтажном центре
Изменить размер текста:

Сразу два торгово-сервисных центра KOLOBOX открылись в Нижнем Новгороде в четверг, 17 октября. Уникальность этого события подчеркивается не только стремительным развитием компании и желанием предоставить качественные услуги жителям Ленинского и Автозаводского районов, но и первым партнерским проектом с мировым брендом. Такого в приволжской столице еще не было.

Теперь нижегородцы смогут воспользоваться ремонтно-сервисными услугами в двухэтажном центре, который KOLOBOX открыл вместе с одной из известнейших американских компаний – GOODYEAR. Она входит в топ-3 лучших производителей шин и других резинотехнических изделий. Теперь нижегородцы смогут первыми получать новинки от бренда в первом торгово-сервисном центре KOLOBOX_GOODYEAR, который открылся по адресу: улица Голубева, дом 7.

а открытии торгово-сервисного центра в Ленинском районе присутствовали также официальные представители GOODYEAR

а открытии торгово-сервисного центра в Ленинском районе присутствовали также официальные представители GOODYEAR

Каждый клиент ТСЦ получит возможность воспользоваться приятными бонусами от компании:

- бесплатный шиномонтаж на все при покупке комплекта любых шин или литых дисков;

- диагностика автомобиля по 21 пункту в подарок каждому посетителю;

- дисконтно-бонусная система для постоянных покупателей;

- бесплатное профессиональное хранение колес от R17.

Кроме того, это первый в Нижнем Новгороде брендовый магазин с максимально широкой товарно-ассортиментной матрицей, огромным шинным отелем, 6-ю сервисными постами и профессиональным оборудованием.

Как рассказал на открытии коммерческий директор и председатель совета директоров ГК KOLOBOX Андрей Скорина, ключом к успеху является максимальная клиентоориентированность, которая изначально была заложена в основу развития компании.

- У нас не было другого правила, кроме - «клиент всегда прав». И если клиент не прав, то смотри правило первое. Покупатели – самая главная ценность для нас. И мы прививаем это каждому сотруднику, чтобы они действовали как эксперты, - подчеркнул Скорина.

Компания KOLOBOX понимает всю ответственность за безопасность дорожного движения своих клиентов.

- Мы очень зорко за этим следим. И при этом предлагаем шины в совершенно разном ценовом сегменте, не допуская плохих продуктов. Сейчас в нашем ассортименте больше 20 брендов на территории России. Дорога с компанией GOODYEAR у нас впереди длинная. Наше сотрудничество всегда развивалось, сейчас оно в очень хорошей форме. И воплощением этого является главный магазин на улице Голубева, который мы сегодня с удовольствием открываем, - добавил Андрей Скорина.

В новом торгово-сервисном центре на Голубева будет представлен максимальный ассортимент шин GOODYEAR, который со временем только расширится

В новом торгово-сервисном центре на Голубева будет представлен максимальный ассортимент шин GOODYEAR, который со временем только расширится

В новом торгово-сервисном центре на Голубева будет представлен максимальный ассортимент шин GOODYEAR, который со временем только расширится. На все действует мгновенная гарантия. Каждый клиент сможет защититься от затрат на ремонт колеса и при тотальном повреждении оно будет оперативно заменено сотрудниками KOLOBOX.

Для того, чтобы гости убедились в этом, один из профессионалом ТСЦ на глазах у присутствующих своими руками повредил автомобильный диск и за 10 минут вернул его в первоначальный вид.

На открытии торгово-сервисного центра в Ленинском районе присутствовали также официальные представители GOODYEAR. Они рассказали о том, какие шины они предложат нижегородцам и чего в будущем ждать от их компании.

- Мы очень долго шли к этому проекту – обсуждали все детали несколько лет. Было очень важно предложить максимальную широту и спектр услуг и инновационных продуктов, которыми обладает GOODYEAR. Качество должно соответствовать безопасности. Поэтому все продукты, которые мы производим сегодня, в полном объеме будут представлены в этом торгово-сервисном центре. Даже если чего-то не окажется на складе в момент посещения, можно будет сразу заказать все необходимое. Мы всегда очень быстро реагируем на любые запросы, - резюмировал Sales Director Consumer GOODYEAR Сергей Мотус.

Помимо производства шин, компания GOODYEAR известна еще и уникальными технологиями. Она уже анонсировала шины-сферы и даже шины-пропеллеры. О том, как далеко в следующий раз зайдут создатели, поделился Managing Director Consumer North Europe GOODYEAR Erich Fric.

- Мы работаем над созданием прототипа шины, как и самой шины в будущем, которая будет отвечать требованиям Mobility Solutions. С одной стороны, мы трудимся над интеллектуальностью шины, которая будет способна определять внешние факторы погоды, состояние дорожного полотна и адаптировать поведение автомобиля. Возможности безграничны, если поставить себе задачу исходя из внешних обстоятельств. Ничто не вечно, стандартные шины не вечны. Мы не знаем, будут ли в реальности шины-пропеллеры, но мы хотели подчеркнуть, что можно думать вне рамок стандартов. Если говорить о текущем положении вещей, то сейчас тренд на электрификацию автомобилей, где шина должна быть уникальной. На это мы делаем основной упор, - пояснил эксперт.

После пресс-конференции журналисты, эксперты и посетители нового торгово-сервисного центра KOLOBOX_GOODYEAR посетили экскурсию по зданию, ознакомились с работой мастеров, оборудованием и ассортиментом. Буквально через несколько минут после открытия работа забила ключом – на наших глазах сотрудники центра обслужили первого клиента.

КОМПЕТЕНТНО

Директор ГК KOLOBOX Андрей Рыкаткин:

- 6 постов, которые находятся в нашем сервисе, - это не только оказание узкопрофильной услуги шиномонтажа. KOLOBOX давно от этого ушел. Мы понимаем, что покупателям хочется получать полный комплекс услуг в одном месте. Поэтому во всех сервисных центрах представлен широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту машин: от замены жидкостей до ремонта подвески и диагностики электронных систем автомобиля.

КСТАТИ

Второй торгово-сервисный центр KOLOBOX открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода по адресу: улица Фучика, дом 36. Он большего размера и может обслуживать сразу восьмерых клиентов. Рядом строится мойка на шесть мест, а на втором этаже есть шинный отель на 8 000 шин, что позволит обеспечить новыми колесами жителей самого большого района Нижнего Новгорода.

СПРАВКА КП

ГК KOLOBOX – динамично развивающаяся торговая компания представлена на рынке с 2002 года и входит в десятку крупнейших компаний России среди дистрибьюторов шин и дисков. KOLOBOX ежедневно поставляет по всей стране тысячи автомобильных шин и дисков как для компаний федерального уровня и интернет-площадок, так и для небольших шиномонтажных центров и корпоративных клиентов. В портфеле автомобильных дисков представлены бренды KиK, LS, Скад, Replay и другие, всего более 120. Возможности склада позволяют одновременно хранить до 300 000 шин и 30 000 дисков, а использование новейших технологий обеспечивает возможность доставки большинства грузов за 24 часа.

География розничной франчайзинговой сети охватывает Приволжский и Центральный федеральные округа – более 110 торговых точек в 60 городах России.

Собственная розничная сеть KOLOBOX растет в геометрической прогрессии. На сегодняшний день это 12 торгово-сервисных центров в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Уфе и Саранске, которые задают стандарты клиентского сервиса и тренды шинного рынка. Помимо продажи шин, дисков и авто товаров, представлен широкий спектр услуг, включающих себя шиномонтаж, хранение шин в шинных отелях, диагностику и тех. обслуживание автомобилей на современном оборудовании.

KOLOBOX – ПРАВИЛЬНЫЕ КОЛЕСА!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Инновационные технологии позволят значительно снизить расход электроэнергии на собственные нужды подстанции 500 кВ «Нижегородская»
На объекте внедряются уникальные комплексные технические решения,позволяющие снизить расход электроэнергии на охлаждение автотрансформаторов, обогрев подстанционного оборудования и зданий
Марат Кидрачев: «ТОС - это место, где каждый может реализовать свой потенциал»
В программе «Герои Волги» директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» рассказал, как получить ресурсы на благоустройства своего двора и когда в парках появятся спортивные инструкторы-общественники
Новости 24
«Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области
Выдано разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City»
Дзержинский ДУК подозревают в уклонении от налогов
Гулявшую по нижегородскому кремлю лисицу поймали и увезли в лес
Два подростка попали под колеса ВАЗа в Шахунье
Четыре ясельные группы появятся в детском саду №368 в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке улицы Зеленодольской
Черные усачи завелись у предпринимателя в Выксе
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Приокском районе
Первый субсидируемый рейс из Самары прибыл в Нижний Новгород
Нижегородский минздрав обязали обеспечить восьмилетнего мальчика лекарством
Велопешеходная дорожка появилась на набережной Гребного канала
Продавщицы меда обокрали пенсионерку в Нижнем Новгороде
Движение транспорта ограничат на участке проспекта Гагарина 24 октября
Площадка для воркаута открыта на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде
В одном из 11 районов Нижегородской области могут построить космодром
Экскурсия для людей с ограниченными возможностями прошла в Арзамасе
Десять невостребованных остановок демонтируют в Нижегородской области
Владимир Панов проведет встречу с жителями Приокского района
Стоимость системы водоотведения для станции «Малиновая гряда» составит 478,7 млн рублей