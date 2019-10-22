Сразу два торгово-сервисных центра KOLOBOX открылись в Нижнем Новгороде в четверг, 17 октября. Уникальность этого события подчеркивается не только стремительным развитием компании и желанием предоставить качественные услуги жителям Ленинского и Автозаводского районов, но и первым партнерским проектом с мировым брендом. Такого в приволжской столице еще не было.

Теперь нижегородцы смогут воспользоваться ремонтно-сервисными услугами в двухэтажном центре, который KOLOBOX открыл вместе с одной из известнейших американских компаний – GOODYEAR. Она входит в топ-3 лучших производителей шин и других резинотехнических изделий. Теперь нижегородцы смогут первыми получать новинки от бренда в первом торгово-сервисном центре KOLOBOX_GOODYEAR, который открылся по адресу: улица Голубева, дом 7.

а открытии торгово-сервисного центра в Ленинском районе присутствовали также официальные представители GOODYEAR

Каждый клиент ТСЦ получит возможность воспользоваться приятными бонусами от компании:

- бесплатный шиномонтаж на все при покупке комплекта любых шин или литых дисков;

- диагностика автомобиля по 21 пункту в подарок каждому посетителю;

- дисконтно-бонусная система для постоянных покупателей;

- бесплатное профессиональное хранение колес от R17.

Кроме того, это первый в Нижнем Новгороде брендовый магазин с максимально широкой товарно-ассортиментной матрицей, огромным шинным отелем, 6-ю сервисными постами и профессиональным оборудованием.

Как рассказал на открытии коммерческий директор и председатель совета директоров ГК KOLOBOX Андрей Скорина, ключом к успеху является максимальная клиентоориентированность, которая изначально была заложена в основу развития компании.

- У нас не было другого правила, кроме - «клиент всегда прав». И если клиент не прав, то смотри правило первое. Покупатели – самая главная ценность для нас. И мы прививаем это каждому сотруднику, чтобы они действовали как эксперты, - подчеркнул Скорина.

Компания KOLOBOX понимает всю ответственность за безопасность дорожного движения своих клиентов.

- Мы очень зорко за этим следим. И при этом предлагаем шины в совершенно разном ценовом сегменте, не допуская плохих продуктов. Сейчас в нашем ассортименте больше 20 брендов на территории России. Дорога с компанией GOODYEAR у нас впереди длинная. Наше сотрудничество всегда развивалось, сейчас оно в очень хорошей форме. И воплощением этого является главный магазин на улице Голубева, который мы сегодня с удовольствием открываем, - добавил Андрей Скорина.

В новом торгово-сервисном центре на Голубева будет представлен максимальный ассортимент шин GOODYEAR, который со временем только расширится

В новом торгово-сервисном центре на Голубева будет представлен максимальный ассортимент шин GOODYEAR, который со временем только расширится. На все действует мгновенная гарантия. Каждый клиент сможет защититься от затрат на ремонт колеса и при тотальном повреждении оно будет оперативно заменено сотрудниками KOLOBOX.

Для того, чтобы гости убедились в этом, один из профессионалом ТСЦ на глазах у присутствующих своими руками повредил автомобильный диск и за 10 минут вернул его в первоначальный вид.

На открытии торгово-сервисного центра в Ленинском районе присутствовали также официальные представители GOODYEAR. Они рассказали о том, какие шины они предложат нижегородцам и чего в будущем ждать от их компании.

- Мы очень долго шли к этому проекту – обсуждали все детали несколько лет. Было очень важно предложить максимальную широту и спектр услуг и инновационных продуктов, которыми обладает GOODYEAR. Качество должно соответствовать безопасности. Поэтому все продукты, которые мы производим сегодня, в полном объеме будут представлены в этом торгово-сервисном центре. Даже если чего-то не окажется на складе в момент посещения, можно будет сразу заказать все необходимое. Мы всегда очень быстро реагируем на любые запросы, - резюмировал Sales Director Consumer GOODYEAR Сергей Мотус.

Помимо производства шин, компания GOODYEAR известна еще и уникальными технологиями. Она уже анонсировала шины-сферы и даже шины-пропеллеры. О том, как далеко в следующий раз зайдут создатели, поделился Managing Director Consumer North Europe GOODYEAR Erich Fric.

- Мы работаем над созданием прототипа шины, как и самой шины в будущем, которая будет отвечать требованиям Mobility Solutions. С одной стороны, мы трудимся над интеллектуальностью шины, которая будет способна определять внешние факторы погоды, состояние дорожного полотна и адаптировать поведение автомобиля. Возможности безграничны, если поставить себе задачу исходя из внешних обстоятельств. Ничто не вечно, стандартные шины не вечны. Мы не знаем, будут ли в реальности шины-пропеллеры, но мы хотели подчеркнуть, что можно думать вне рамок стандартов. Если говорить о текущем положении вещей, то сейчас тренд на электрификацию автомобилей, где шина должна быть уникальной. На это мы делаем основной упор, - пояснил эксперт.

После пресс-конференции журналисты, эксперты и посетители нового торгово-сервисного центра KOLOBOX_GOODYEAR посетили экскурсию по зданию, ознакомились с работой мастеров, оборудованием и ассортиментом. Буквально через несколько минут после открытия работа забила ключом – на наших глазах сотрудники центра обслужили первого клиента.

КОМПЕТЕНТНО

Директор ГК KOLOBOX Андрей Рыкаткин:

- 6 постов, которые находятся в нашем сервисе, - это не только оказание узкопрофильной услуги шиномонтажа. KOLOBOX давно от этого ушел. Мы понимаем, что покупателям хочется получать полный комплекс услуг в одном месте. Поэтому во всех сервисных центрах представлен широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту машин: от замены жидкостей до ремонта подвески и диагностики электронных систем автомобиля.

КСТАТИ

Второй торгово-сервисный центр KOLOBOX открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода по адресу: улица Фучика, дом 36. Он большего размера и может обслуживать сразу восьмерых клиентов. Рядом строится мойка на шесть мест, а на втором этаже есть шинный отель на 8 000 шин, что позволит обеспечить новыми колесами жителей самого большого района Нижнего Новгорода.

СПРАВКА КП

ГК KOLOBOX – динамично развивающаяся торговая компания представлена на рынке с 2002 года и входит в десятку крупнейших компаний России среди дистрибьюторов шин и дисков. KOLOBOX ежедневно поставляет по всей стране тысячи автомобильных шин и дисков как для компаний федерального уровня и интернет-площадок, так и для небольших шиномонтажных центров и корпоративных клиентов. В портфеле автомобильных дисков представлены бренды KиK, LS, Скад, Replay и другие, всего более 120. Возможности склада позволяют одновременно хранить до 300 000 шин и 30 000 дисков, а использование новейших технологий обеспечивает возможность доставки большинства грузов за 24 часа.

География розничной франчайзинговой сети охватывает Приволжский и Центральный федеральные округа – более 110 торговых точек в 60 городах России.

Собственная розничная сеть KOLOBOX растет в геометрической прогрессии. На сегодняшний день это 12 торгово-сервисных центров в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Уфе и Саранске, которые задают стандарты клиентского сервиса и тренды шинного рынка. Помимо продажи шин, дисков и авто товаров, представлен широкий спектр услуг, включающих себя шиномонтаж, хранение шин в шинных отелях, диагностику и тех. обслуживание автомобилей на современном оборудовании.

KOLOBOX – ПРАВИЛЬНЫЕ КОЛЕСА!