АО «Теплоэнерго» завершает первый этап обновления крупнейшего источника теплоснабжения нагорной части Нижнего Новгорода

Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры города Нижнего Новгорода Павел Марков оценил ход проведения обновления на производственной площадке Нагорной теплоцентрали АО «Теплоэнерго» и вручил генеральному директору предприятия Илье Халтурину паспорт готовности к отопительному периоду.

Илья Халтурин показал Павлу Маркову обновленное и действующее оборудование котельной, а также помещения Нагорной теплоцентрали, где проводятся ремонтные работы, призванные улучшить условия труда персонала и повысить эффективность труда.

Как сообщил Илья Халтурин, план работ на НТЦ предусматривает трехэтапное обновление основного и вспомогательного оборудования, что позволит к 2022 году повысить показатели экономичности и экологичности работы источника. Также проводится большая работа по ремонту зданий и сооружений.

Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры сообщил, что посещал котельную год назад, и отметил, что за год проделана большая работа: «Видно невооруженным глазом те большие объемы работ, которые проводятся и направлены на обеспечение вопросов безопасности, на обеспечение лучших условий труда для обслуживающего персонала. Это, безусловно, повышает эффективность работы теплоисточника в целом».

Павел Марков подчеркнул, что объект крайне важен для теплоэнергетики города, поскольку обеспечивает теплоснабжение значительной части нагорной территории города, а также заявил, что планы «Теплоэнерго» по дальнейшему обновлению оборудования и обеспечению безопасности и повышению энергоэффективности полностью поддерживаются муниципалитетом. «Все это, в конечном итоге, даст положительный эффект для потребителей с точки зрения сдерживания роста тарифа на эту услугу. Одновременное улучшение качества и снижение себестоимости производства услуги имеет очень важный социальный эффект».

«Перед компанией стоят большие задачи по обновлению основного оборудования и обновлению теплосетевого комплекса. Разумеется, работы, которые можно производить в течение отопительного сезона также будут производиться», - сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго».

Вручая Илье Халтурину паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020, Павел Марков заявил: «В этом году, как и в предыдущие годы, Теплоэнерго, по сути, обеспечило запуск всех объектов, которые находятся у них в эксплуатации, в течение суток. Это очень хороший показатель, говорит о высокой степени готовности объектов Теплоэнерго к отопительному сезону».

Илья Халтурин рассказал, что плановая работа по обновлению теплосетевого комплекса будет продолжаться, в том числе, и в отопительный период, чему способствуют проектные решения, которые предусматривают подачу теплоносителя по резервным схемам - дополнительным технологическим перемычкам, которые монтируются для выполнения работ по замене тепловых сетей. Он подчеркнул, что такая методика не предусматривает ограничения подачи теплоносителя потребителям.

«Все проектные решения тщательно выверяются нашими инспекторами, чтобы обеспечивалась возможность выполнения работ в условиях зимнего гидравлического режима и подача тепла не прекращалась. Такой способ выполнения работ позволяет расширить период времени, в течение которого возможно выполнение замены сети, а значит, и увеличить объемы замен», - заявил Илья Халтурин.

Глава департамента жилья и инженерной инфраструктуры города в ходе визита на НТЦ также положительно оценил работу АО «Теплоэнерго» в области внедрения проекта «Бережливое производство».

«Все, что делается на предприятии, в конечном счете, делается для людей - для тех потребителей, которые получают тепло от объектов Теплоэнерго. Я бы хотел довести до сведения населения города информацию о той большой работе, которую проводит предприятие, и заверить, что это будет иметь положительный социальный эффект для всех», - заявил Павел Марков.