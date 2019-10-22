Абоненты Tele2 в Нижегородской области получат больше

Tele2 увеличила перечень региональных партнеров программы лояльности «Больше». Теперь абоненты оператора в Нижегородской области могут получить скидки в сети кофеен, популярных ресторанах и пиццериях.

Мобильный оператор Tele2 в Нижегородской области дополнил программу лояльности «Больше» рядом актуальных предложений, которыми может воспользоваться любой абонент Tele2 в регионе. На сегодняшний день клиентам оператора в Нижегородской области доступны десятки выгодных предложений в различных сферах от еды, шоппинга и развлечений до программ саморазвития.

По статистике оператора, этой осенью наибольший интерес нижегородцев вызвали акции сети ювелирных магазинов «Адамас» и «SUNLIGHT»: треть пользователей программы лояльности воспользовались этими предложениями оператора. В первом из них до 10 ноября клиенты Tele2 могут получить в подарок серебряную подвеску «Крыло» в подарок и скидку 20% на покупки, акция во второй ювелирной сети продлится до 7 декабря – здесь нижегородцы могут получить подвеску «Бриллиант» в подарок и 5000 рублей на бонусный счет SUNLIGHT.

Большой популярностью нижегородцев также пользуется партнерское предложение интернет-магазина ЛитРес – этой осенью более 20% нижегородских пользователей программы «Больше» получили кэшбэк до 16% от суммы покупок электронных и аудиокниг на мобильный телефон. Еще 10% нижегородских пользователей пользуются скидками партнеров оператора, работающих в сфере еды. Так, нижегородцам доступна скидка 10% в сети городских кофеен «Сладкий Горький», а также 30% при заказе пиццы в сети «ДоДо пицца».

Программа лояльности «Больше» разработана в поддержку стратегии оператора lifestyle enabler и рассчитана на индивидуальные интересы клиентов. Таким образом, абоненты Tele2 имеют возможность получить выгодные предложения или скидки на популярные категории товаров и услуг. Чтобы воспользоваться привилегиями от Tele2, нужно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в личном кабинете, выбрать интересующий бонус и кликнуть на кнопку «Активировать».

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

- Забота о клиентах из года в год остается в числе ключевых задач Tele2. Программа лояльности «Больше» – один из инструментов, позволяющих нам радовать абонентов, гарантировать им комфортный сервис и удовлетворять индивидуальные потребности каждого из них. Это приятные бонусы и скидки от наших многочисленных партнеров, возможность использовать кэшбэк, возвращая деньги за покупки на счет мобильного телефона, а также посещение «закрытых» показов и мероприятий. При этом мы постоянно анализируем запросы наших абонентов и расширяем список партнеров программы в соответствии с ожиданиями пользователей. Наши клиенты ценят такую заботу о них, что подтверждается индексом лояльности абонентов к компании, который у Tele2 на протяжении нескольких лет самый высокий на телеком-рынке. Все это позволяет нам в очередной раз закрепить за собой статус самого любимого оператора.