Восьмибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 15 октября

Вечером 15 октября в столице Приволжья образовались страшные заторы. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация на дорогах около 19.00 оценивается в восемь баллов.

Так, под конец дня на проспекте Ленина произошло ДТП с участием легковушки и трамвая. Участники дорожного движения комментируют происшествие так: «Видимо, какая-то мадам решила, что трамвай должен ей уступать». Пробка начинается сразу после здания администрации Ленинского района и заканчивается в районе кольца на Пролетарке.

Также из-за автомобильной аварии образовался затор на Московском шоссе. По той же причине парализовано движение на некоторых других улицах в нижней части города.

Вместе с тем традиционно стоит весь центр Нижнего Новгорода: улицы Ванеева, Белинского, Ижорская, Полтавская, Звездинка, площадь Горького, проспект Гагарина и частично улица Бекетова.

Кроме того, восьмибалльная пробка образовалась на Окском съезде в сторону площади Лядова. По словам очевидцев, в правом ряду сломалась «ГАЗель».