2019-10-15T11:44:01+03:00
Звезды

«Единение с природой»: Наталья Водянова побродила по лесу вместе с детьми

На тихую охоту супермодель отправилась без макияжа и укладки [фото]
Анна МИГАЛОВА
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37-летняя мать и 13-летняя дочь выглядят как сестрички.37-летняя мать и 13-летняя дочь выглядят как сестрички.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Несмотря на длительное проживание во Франции, Наталья Водянова не забывает на чужбине о своих корнях. Так, 14 октября 37-летняя супермодель вывела свою семью в лес в городке Рамбуйе, который находится в 45 километрах от Парижа. Компанию на тихой охоте знаменитой манекенщице составили 13-летняя Нева, 11-летний Виктор и трехлетний Роман.

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Наталья Водянова отправилась с семьей на тихую охоту
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- Я всегда ищу способы вдохновить своих детей на любовь к природе. Поиски грибов - это так весело! Правда, ничего кроме красоты мы не нашли, - написала модель в Инстаграме.

«Нижегородская Золушка» рассказала, что осенние походы в лес по грибы – обычное для ее семьи дело. Причем неважно, наполнится ли корзина.

- Главное, чтобы места были красивые, почувствовать единение с родными и природой и, конечно, ощутить сам процесс «охоты», - отметила Водянова.

Кстати, в этот поход за грибами «улова» не было, зато, по словам модели, мухоморы очень красивые. Подписчики принялись подбадривать знаменитость. Мол, главный грибочек - уже в корзинке, намекая на младшего сыночка. «Симпатичный грибочек», «Шлем грибника особенно хорош», «Маленький танкист», «Стопроцентные грибники», - наперебой пишут звездные фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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